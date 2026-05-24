청년재단·서민금융진흥원, 청년 금융 사각지대 해소 위한 업무협약
청년재단이 서울 종로구 본부에서 서민금융진흥원과 ‘청년 금융 사각지대 해소를 위한 업무협약’을 체결했다.
이번 업무협약은 청년세대의 금융정보 및 정책 접근성을 높이고 금융역량을 강화하기 위해 추진됐다. 이를 통해 청년들이 안정적인 금융생활 기반을 마련하고 미래 설계를 체계적으로 준비할 수 있도록 지원한다.
양 기관은 청년재단이 보유한 전국 청년지원센터 네트워크와 서민금융진흥원의 금융 전문성 및 정책 인프라를 적극적으로 연계할 계획이다.
구체적으로는 전국 청년지원센터를 활용해 ‘찾아가는 재무상담’을 실행하고 청년 대상 금융상품과 정책을 공동으로 홍보한다. 또한 센터 방문 청년에게 1대1 맞춤형 재무상담을 제공하고 센터 종사자를 위한 금융 이해도 제고 교육도 함께 운영한다.
청년재단 사업 참여자를 대상으로 재무상담과 금융교육을 연계하며 자산형성 관련 상품 정보도 안내한다.
협약식 이후에는 청년세대의 현실을 청취하는 간담회가 진행됐다. 간담회에서는 수입이 불안정한 사회초년생의 고민을 듣고 ‘청년미래적금 저축플래너’를 활용한 자산형성 방안을 소개했다.
김은경 서민금융진흥원장은 “청년재단과의 협력을 통해 청년들이 보다 가까운 곳에서 재무상담과 정책 지원을 받을 수 있는 기반을 마련하게 되어 뜻깊다”며 “불확실한 경제 환경 속에서도 꿈을 향해 나아가는 청년들이 안정적인 금융 생활을 토대로 미래를 설계할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 밝혔다.
오창석 청년재단 이사장은 “청년의 자립과 미래설계를 위해서는 금융에 대한 이해와 적극적인 정책 활용이 필수적”이라며 “이번 협약이 청년들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 서민금융진흥원과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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