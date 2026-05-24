‘호프’ 무관에도 강렬했다…나홍진 “중요한 것은 한국 관객과 만남”
칸영화제 전통 깨고 경쟁 올라…200여개국 판매 쾌거
제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 진출작 나홍진 감독의 ‘호프’는 23일(현지시간) 폐막식에서 수상 명단에 들지 못했다. 아쉬운 무관, 그러나 화제성만큼은 압도적이었다.
인간과 외계 생명체의 사투를 그린 SF 액션 블록버스터 영화가 전통적으로 작가주의 작품을 선호하는 칸영화제 경쟁 부문에 오른 것 자체로 의미가 크다는 평가가 나온다. 프랑스 일간 르몽드는 “칸의 전형적 문법을 파괴하는 시각적 충격을 선사하며 장르 영화의 새 지평을 열었다”고 보도했다.
긴장감 넘치는 연출과 강렬한 액션을 두고도 외신의 호평이 이어졌다. AP통신은 “2시간40분 동안 숨 돌릴 틈 없이 피비린내 나는 우주적 규모의 SF 서사로 폭주한다”며 “나 감독 특유의 광기 어린 블록버스터는 관객들에게 경외감과 혼란, 흥분을 동시에 안겼다”고 평했다. 영국 가디언은 “전 세계의 K열풍을 한층 더 달아오르게 할 최고 수준의 즐거움을 선사한다”고 극찬했다.
이렇게 이목을 모은 ‘호프’는 칸영화제 필름마켓에서 ‘완판’에 가까운 기록을 세웠다. 200여개국에 판매돼 역대 한국 영화 최고 해외 판매 실적을 올린 것으로 알려졌다. 후속편 제작도 예고됐다. 나 감독은 외신 인터뷰에서 “속편이 만들어진다면 그들(마이클 패스벤더·알리시아 비칸데르)을 중심으로 전개될 것”이라고 언급했다.
미흡하다는 지적을 받은 컴퓨터그래픽(CG) 시각효과 등 일부 장면은 오는 7월 국내 개봉 전까지 보완할 계획이다. 나 감독은 폐막식 후 배급사를 통해 “현재 가장 중요한 것은 한국 관객들과 만나기까지 남은 약 2개월의 시간”이라며 “개봉 전까지 작품의 완성도를 최대한 끌어올리는 데 집중하겠다”고 밝혔다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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