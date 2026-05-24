노무현 동상 옆 ‘일베손가락’ 기념사진…“제정신인가”
노무현재단 이사를 맡고 있는 조수진 변호사가 노무현 전 대통령 17주기 추도식 당일 봉하마을 기념관에서 극우 성향으로 추정되는 방문객들이 조롱성 행동을 벌였다고 주장하며 강하게 비판했다.
조 변호사는 23일 자신의 소셜미디어에 사진을 올리고 “추도식을 마치고 보고받은 심각한 내용”이라며 당시 상황을 전했다. 그는 “오늘 연인원 50명 정도의 ‘일베’로 추정되는 청년들이 봉하마을 기념관에 들어와서 곳곳에서 ‘일베’ 티셔츠를 입은 채로 상징 손가락표시를 하며 사진을 찍었다고 한다”고 밝혔다.
함께 공개된 사진에는 한 시민이 촬영하는 가운데 젊은 남성이 노 전 대통령 동상이 놓인 벤치에 나란히 앉아 손가락으로 특정 포즈를 취하는 모습이 담겼다.
조 변호사는 이 같은 행동이 온라인상에서 조직적으로 이뤄졌을 가능성도 제기했다. 그는 “특정사이트에 누가 사진 챌린지를 하라고 올렸고, 그걸 수행하고 인증샷을 남긴 것으로 추정된다”고 했다.
현장 대응에도 한계가 있었다는 설명이다. 조 변호사는 “직원들이 나가라고 했지만 어떤 폭력행위를 하는 것도 아니고 걸어 다니는 것이라서 직원들이 따라다니며 채증 사진을 찍는 정도로 대응할 수밖에 없었다. 휘젓고 다니다 나간 모양”이라고 전했다.
이어 “폭력으로 끌어낼 수도, 경찰에 범죄라고 신고할 수도 없어서 봉하에 모이신 시민 여러분께 너무 죄송하다”고 사과했다.
그러면서 “이게 놀이라고요. 아니다. 도를 넘어도 한참 넘었다”며 “돌아가신 날에 기념관에 들어와 조롱셔츠를 입고 사진을 찍는다니 제정신들입니까. 제발 혐오표현 처벌하는 법 좀 만들면 안 되겠습니까”라고 강조했다.
이와 관련해 이재명 대통령도 24일 소셜미디어를 통해 제도 개선 필요성을 언급했다. 이 대통령은 “엄격한 조건 하에 조롱·혐오표현에 대한 처벌과 징벌배상, 일간베스트저장소(일베)처럼 조롱·혐오를 방치 조장하는 사이트 폐쇄, 징벌배상, 과징금 등 필요조치를 허용하는 (것에) 대한 공론화와 실제 검토가 필요해 보인다”고 밝혔다.
이 대통령은 조 변호사의 글을 다룬 보도를 공유하며 “국무회의에도 (검토를) 지시하겠다”고 덧붙였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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