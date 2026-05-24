놀이공원서 진로 찾는다…롯데월드, 부산 청소년 직업체험 확대
부산 16개 구·군 진로센터와 협약
테마파크 직무 체험 프로그램 운영
청소년 대상 ‘드림JOB’ 참여 확대
롯데월드 어드벤처 부산이 놀이공원을 활용한 청소년 진로 교육 확대에 나선다. 단순 놀이시설을 넘어 테마파크 산업의 다양한 직무를 직접 체험할 수 있는 교육 플랫폼 역할을 강화한다는 구상이다.
롯데월드 부산은 부산지역 16개 구·군 진로교육지원센터와 청소년 진로교육 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.
지난 22일 롯데월드 부산에서 열린 협약식에는 이재만 롯데월드 영남영업부문장과 부산지역 16개 구·군 진로교육지원센터장 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 양측은 테마파크 산업 직무 체험과 진로 교육 프로그램 운영 등 청소년 진로 탐색 지원 분야에서 협력하기로 했다.
특히 롯데월드 부산은 청소년 대상 사회 공헌(CSR) 프로그램인 ‘드림JOB’을 적극 확대 운영할 계획이다. ‘드림JOB’은 테마파크 운영과 공연, 서비스, 안전관리 등 다양한 직무를 소개하고 현장 체험 기회를 제공하는 프로그램이다.
롯데월드 부산은 이번 협약을 계기로 부산지역 청소년들의 참여 기회를 확대하고 진로 교육 프로그램 접근성을 높인다는 방침이다.
롯데월드 부산 관계자는 “청소년들이 테마파크 산업의 다양한 직무를 직접 경험하며 미래 진로를 탐색할 수 있도록 실질적인 체험 중심 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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