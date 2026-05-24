시사 전체기사

놀이공원서 진로 찾는다…롯데월드, 부산 청소년 직업체험 확대

입력:2026-05-24 14:27
공유하기
글자 크기 조정

부산 16개 구·군 진로센터와 협약
테마파크 직무 체험 프로그램 운영
청소년 대상 ‘드림JOB’ 참여 확대

이재만 롯데월드 영남영업부문장(오른쪽)과 안기향 부산시 진로교육지원센터 협의회장이 22일 청소년 진로교육 지원을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 롯데월드 부산 제공

롯데월드 어드벤처 부산이 놀이공원을 활용한 청소년 진로 교육 확대에 나선다. 단순 놀이시설을 넘어 테마파크 산업의 다양한 직무를 직접 체험할 수 있는 교육 플랫폼 역할을 강화한다는 구상이다.

롯데월드 부산은 부산지역 16개 구·군 진로교육지원센터와 청소년 진로교육 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

지난 22일 롯데월드 부산에서 열린 협약식에는 이재만 롯데월드 영남영업부문장과 부산지역 16개 구·군 진로교육지원센터장 등이 참석했다.


이번 협약에 따라 양측은 테마파크 산업 직무 체험과 진로 교육 프로그램 운영 등 청소년 진로 탐색 지원 분야에서 협력하기로 했다.

특히 롯데월드 부산은 청소년 대상 사회 공헌(CSR) 프로그램인 ‘드림JOB’을 적극 확대 운영할 계획이다. ‘드림JOB’은 테마파크 운영과 공연, 서비스, 안전관리 등 다양한 직무를 소개하고 현장 체험 기회를 제공하는 프로그램이다.

롯데월드 부산은 이번 협약을 계기로 부산지역 청소년들의 참여 기회를 확대하고 진로 교육 프로그램 접근성을 높인다는 방침이다.


롯데월드 부산 관계자는 “청소년들이 테마파크 산업의 다양한 직무를 직접 경험하며 미래 진로를 탐색할 수 있도록 실질적인 체험 중심 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
921
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“대전은요?” 박근혜, 25일 이장우 대전시장 후보 캠프 방문
김상욱 “울산시장 단일화경선 중단…특정세력 개입 정황”
“미-이란, 60일 휴전연장·호르무즈 개방 합의 근접”
“우크라이나 수도에 대규모 탄도 미사일 공격”
李 ‘스벅 사이렌’ 일침에…장동혁, “4·16엔 간판도 가려야하나”
삼전닉스 ‘6억’ 성과급 줄 때 경쟁사 수십조 투자…괜찮을까
“아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄]
李대통령, 이번엔 일베 정조준 “폐쇄·징벌배상 공론화 검토 필요”
국민일보 신문구독