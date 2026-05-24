[단독] ‘계엄사무 우선’ 단편명령 “김명수가 자필 메모로 지시” 특검 진술 확보

단편명령 초안 검토 뒤 추가 지시 정황

김명수에 ‘군 철수 건의’ 직언 정황도

김명수 전 합참의장(당시 합참의장 후보자)이 2023년 11월 15일 국회에서 열린 인사청문회에서 의원들의 질문에 대답하고 있다. 최현규 기자

특검은 김 전 의장이 비상계엄을 지원하기 위해 이런 지시를 내렸다고 보고 수사를 진행 중이다.