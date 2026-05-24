“대전은요?” 박근혜, 25일 이장우 대전시장 후보 캠프 방문
박근혜 전 대통령이 6·3지방선거를 앞두고 이장우 국민의힘 대전시장 후보와 만난다.
24일 이 후보 캠프에 따르면 박 전 대통령은 25일 오후 3시 서구 탄방동에 있는 이 후보 선거캠프에 방문할 예정이다.
이 후보 캠프 관계자는 “박 전 대통령이 ‘이 후보는 개인적으로 신의하는 정치인’이라는 이유로 캠프에 방문하는 것으로 안다”고 설명했다.
과거 새누리당 소속으로 국회의원을 지내던 시절 친박계 인사로 분류되던 이 후보는 2016년 박 전 대통령 탄핵 소추 당시 반대 입장을 보인 바 있다.
박 전 대통령이 선거 유세현장에서 후보들에 대한 지원사격에 나선 것은 2017년 탄핵 이후 처음이다. 전날에는 추경호 대구시장 후보 유세를 지원하기 위해 대구 칠성시장을 찾아 유권자들과 만났다.
그의 대전 방문 소식에 박 전 대통령과 대전과의 인연도 재조명받고 있다.
지난 2006년 지방선거 당시 한나라당 총재를 맡았던 박 전 대통령은 서울 신촌 유세 현장에서 ‘커터칼 피습’을 당한 뒤 “대전은요?”라는 발언을 하며 화제를 모았다. 퇴원 직후 박 전 대통령이 곧바로 선거 지원에 나서자 한나라당에게 불리하던 대전시장 선거 판세가 막판에 뒤집혔다.
박 전 대통령은 대전 방문에 앞서 오전에는 충북 옥천에 있는 모친 육영수 여사의 생가를 방문할 것으로 알려졌다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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