KAIST, 정신과 초진 면담 기술 개발…AI와 먼저 대화한다

연구를 수행한 KAIST 및 강남세브란스 병원 연구팀. KAIST 제공

한국과학기술원(KAIST)은 이의진 전산학부 교수와 이탁연 산업디자인학과 교수 연구팀, 김은주 강남세브란스병원 정신건강의학과 교수 연구팀이 공동으로 거대언어모델(LLM) 기반 초진 면담 지원 기술을 개발했다고 24일 밝혔다.

정신과 진료를 진행하려면 의료진은 제한된 진료 시간 안에 환자의 과거력·증상을 정확히 파악해야 한다.

연구는 환자가 의사를 만나기 전 AI와 먼저 대화하면서 증상과 상태를 구조화하는 방식으로 진행됐다.

AI가 환자 응답에 따라 대화의 흐름을 조정할 수 있도록 시스템을 설계했다.

AI는 환자의 답변을 정신건강의학 분야의 전문 의료 지식과 대조해 실시간으로 분석하고, 다음에 물어봐야 할 핵심 질문을 생성한다.

단순한 문답을 넘어 공감 표현 및 환자의 말을 다시 정리해주는 재진술, 모호한 내용을 짚어주는 명확화와 같은 실제 상담 기법을 적용했다. 환자가 보다 편안하게 자신의 상태를 이야기할 수 있도록 했다.

이의진 교수는 “AI가 초진 단계의 부담을 줄이면 의료진은 환자와 더 깊이 있는 상담에 집중할 수 있다”며 “의료 현장에서 인간과 AI가 협력하는 새로운 진료 방식으로 발전할 가능성을 보여줬다”고 설명했다.