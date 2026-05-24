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부산관광공사, 일본 관광객에 ‘걷고 체험하는 여행’ 판다

입력:2026-05-24 13:18
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금정산 트레킹·막걸리 체험 팸투어
부산관광공사·일본 HIS 업무협약
일본 개별관광객 맞춤 상품 개발

이정실 부산관광공사 사장(왼쪽)과 후쿠시마 케이스케 HIS 해외개인여행영업본부 해외여행사업부 부장이 부산 관광상품 공동 개발 및 홍보 협력을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 부산관광공사 제공

부산관광공사가 일본 관광객을 겨냥해 ‘걷고 체험하는 여행’ 상품 개발에 나선다. 금정산 트레킹과 막걸리 체험, 로컬 미식 등 지역 문화와 웰니스를 결합한 체험형 관광 콘텐츠를 앞세워 일본 개별 관광객 공략에 속도를 낸다는 전략이다.

부산관광공사는 일본 대형 여행사 HIS와 부산 관광상품 공동 개발과 홍보 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

HIS는 전 세계 70여개국, 300여개 해외 거점을 보유한 일본 대표 여행사 가운데 하나다. 공사는 HIS의 글로벌 유통망과 마케팅 역량을 활용해 일본 관광객의 부산 방문을 확대한다는 계획이다.


이번 협약과 연계해 공사는 지난 21일부터 23일까지 사흘간 HIS 관계자들을 초청해 부산 주요 관광지를 둘러보는 팸투어도 진행했다.

팸투어에서는 지난해 국내 24번째 국립공원으로 지정된 금정산과 연계한 트레킹 프로그램과 막걸리 주조 체험 등이 운영됐다. 참가자들은 해운대 일대의 현대적 관광 콘텐츠와 함께 부산의 전통문화와 로컬 체험 요소를 함께 경험했다.

최근 일본 관광객 사이에서는 단체 관광보다 도보 여행과 지역 문화 체험, 로컬 미식 중심의 개별 여행 수요가 증가하는 추세다. 부산관광공사는 금정산 트레킹과 전통주 체험 등 부산만의 체험형 관광 콘텐츠가 일본 관광객들에게 좋은 반응을 얻을 것으로 기대하고 있다.


올해 1분기 부산을 찾은 외국인 관광객은 102만3046명으로 집계됐다. 이 가운데 일본 관광객은 13만217명으로 대만과 중국에 이어 세 번째로 많았다.

공사는 앞으로 부산의 역사·문화 자원과 해양·도심 관광을 결합한 부산형 관광상품을 HIS와 공동 개발해 올해 하반기부터 일본 현지 판매 채널을 통해 선보일 계획이다.

이정실 부산관광공사 사장은 “부산의 미식과 역사, 해양 콘텐츠를 결합한 차별화된 관광상품으로 일본 관광객 유치 확대와 지역 관광산업 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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