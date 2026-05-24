부산서 장기기증 생명나눔 서포터즈 출범
학생·청년 등 35명 참여
부산역 일대서 생명나눔 캠페인
“자살 예방·생명 존중 문화 확산”
학생과 청년들이 중심이 된 장기기증 생명나눔 운동이 부산에서 출범했다. 생명 존중 문화 확산과 자살 예방, 장기기증 인식 개선 활동을 위해 지역 청년과 대학생들이 직접 거리 캠페인과 사회관계망서비스(SNS) 홍보 활동에 나선다.
한국장기기증협회는 지난 23일 부산 동구 부산역에서 ‘2026년 순수 장기기증 서포터즈 발대식’을 개최했다고 24일 밝혔다.
이번 행사에는 학생과 청년, 학부모 등 35명이 참여했다. 참가자들은 생명나눔과 장기기증의 가치를 알리고 지역사회 생명 존중 문화 확산 활동에 앞장설 것을 다짐했다.
강치영 회장은 서포터즈 단원들에게 위촉장을 전달하며 “생활 속 작은 실천과 SNS 활동이 생명을 살리는 기적으로 이어질 수 있다”며 “장기기증을 통해 병마와 싸우는 환자들이 다시 희망을 품을 수 있도록 힘을 모아달라”고 말했다.
축사에 나선 부산시의회 김재운 건설교통위원장은 “학생 중심의 생명 존중 운동이 자살 예방과 생명 사랑 문화 확산으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.
고신대학교 이정기 총장은 “장기려 박사가 부산에서 시작한 생명나눔 정신이 다시 꽃피우고 있다”며 “고신대학교와 병원 구성원들도 생명 존중과 나눔 운동에 함께하겠다”고 말했다.
이날 서포터즈 대표들은 “생명을 존중하고 사랑하며 장기기증의 숭고한 가치를 널리 알리겠다”고 선서했다.
행사 후 참가자들은 부산역 일대에서 시민들을 대상으로 장기기증과 생명나눔 캠페인을 진행했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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