WDC 부산 앞두고 글로벌 디자이너 키운다
알토대·CIID 연계 글로벌 교육 운영
항공·숙박 포함 해외 워크숍 지원
헬싱키·코모 디자인 현장 체험도
부산시가 2028 세계디자인수도(WDC) 부산 개최를 앞두고 글로벌 감각과 도시 혁신 역량을 갖춘 지역 디자이너 양성에 본격 나선다. 세계적인 디자인 교육기관과 협력해 해외 현지 교육과 국제 디자인 현장 체험 기회를 제공하며 부산 디자인산업 경쟁력 강화에 속도를 낸다는 구상이다.
부산시와 부산디자인진흥원은 ‘글로벌 디자인 교육 지원사업’ 참여자를 다음 달 9일까지 모집한다고 24일 밝혔다.
이번 사업은 지역에 정주하며 활동하는 디자이너들에게 해외 선진 디자인 교육과 현장 경험 기회를 제공해 글로벌 디자인 트렌드와 도시 혁신 사례를 직접 체득할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.
지원 프로그램은 세계적 디자인 교육기관의 교육 과정 참여와 선진 디자인 벤치마킹, 국제 공모전 출품 지원 등으로 구성된다.
참여자들은 이탈리아 코펜하겐 인터랙션 디자인 연구소(CIID)의 ‘도시 변혁을 위한 시스템적 사고(Systems Thinking for Urban Transformation)’ 과정을 통해 도시 재생을 위한 디자인 방법론을 배우게 된다. 핀란드 알토대학교에서는 ‘실천의 생태학(Ecology of Practice)’ 과정을 통해 디자인 융합과 문제 해결 방식을 학습한다.
시와 부산디자인진흥원은 지난해에도 CIID와 알토대학교 협업 프로그램을 운영해 지역 디자이너들의 글로벌 역량 강화 성과를 확인했다고 설명했다. 당시 참가자들은 데이터 기반 서비스디자인과 유럽형 디자인 사고 역량을 강화했으며, 일부 결과물은 레드닷 디자인 어워드 등 국제 공모전에 출품됐다.
올해는 실질적인 비즈니스 가치 창출과 디자인 혁신 역량 강화에 초점을 맞춰 프로그램을 확대 운영한다.
선발 인원은 16명 내외다. 해외 현지 워크숍 교육비 전액과 항공료·숙박비 등 체재비도 지원한다. 헬싱키 디자인위크와 코모 디자인 페스티벌 참관 기회도 제공한다.
지원 대상은 공고일 기준 부산에 주민등록이 돼 있는 실무 경력 3년 이상 디자이너다. 신청은 부산디자인진흥원 누리집에서 가능하다.
김경덕 부산시장 권한대행은 “글로벌 감각과 도시 혁신 역량을 갖춘 디자이너들이 부산의 미래를 직접 설계하고 세계디자인수도 부산의 지속 가능한 디자인 생태계를 만들어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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