‘양양, 밤에도 즐겁다’ …낙산해수욕장 첫 야간개장
강원도 양양군이 올여름 처음으로 낙산해수욕장을 야간에도 운영한다고 24일 밝혔다.
양양을 찾는 관광객에게 새로운 야간 관광 콘텐츠를 제공하고 체류형 관광을 활성화 하고자 추진하는 사업이다.
개장 전까지 총 3대의 고출력 야간조명 타워를 낙산해수욕장 B 지구 낙산 행정봉사실 앞 일원에 설치한다.
군은 올해 총 21개 해수욕장을 7월 10일부터 8월 23일까지 운영한다. 낙산해수욕장은 피서 절정기간 오후 9시까지 운영할 예정이다.
피서객에게 즐거움을 더하고자 웰컴마켓과 썸머페스티벌 개최, 영국의 세계적인 팝 아티스트 필립 콜버트 조형물 설치 등 다양한 관광 이벤트와 콘텐츠를 함께 마련할 계획이다.
낙산해수욕장 인근 5개 공영주차장에는 식별체계를 도입한다. 그동안 낙산 공영주차장은 별도의 구분 명칭이 없어 관광객이 본인의 차량 위치를 찾지 못해 헤매거나 민원 발생이나 긴급 상황 시 정확한 위치 설명이 어려운 불편이 있었다.
각 주차장에 1번부터 5번까지 식별번호를 부여하고 개별 도로명주소를 적용해 네비게이션을 통해 주차장을 찾을 수 있도록 돕고 누구나 위치를 한 번에 파악할 수 있도록 할 방침이다.
낙산해수욕장은 양양을 대표하는 해변 중 한 곳이다. 울창한 소나무 숲을 배경으로 4㎞에 이르는 넓고 완만한 모래사장이 펼쳐져 있다. 수심이 비교적 얕아 물놀이를 즐기기에 제격이다. 해변 주변으로는 콘도, 호텔 등 다양한 편의시설과 숙박시설이 잘 갖춰져 있다.
양승남 관광문화과장은 “최근 낙산 지역은 다수의 대형 숙박시설이 조성돼 많은 관광객의 방문이 이어지고 있다”며 “올해 처음 운영하는 야간해수욕장을 통해 많은 관광객이 낙산해수욕장에서 한여름 밤의 특별한 해변 관광을 즐기길 바란다”고 말했다.
양양=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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