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원주시, 캠핑장 연계 ‘콘텐츠형 시티투어버스’ 운행

입력:2026-05-24 11:59
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소금산 그랜드밸리 전경

강원도 원주시는 테마형 시티투어버스의 하나로 캠핑장과 관광지·향토기업을 연계하는 콘텐츠형 시티투어버스를 운행한다.

23일부터 시작한 이 사업은 신림면 캠핑장을 방문한 관광객들이 체류하는 동안 원주의 매력을 밀도 있게 경험할 수 있도록 기획됐다.

운행 코스는 원주의 대표 관광지인 소금산그랜드밸리 방문을 시작으로 전통시장 투어(자유 중식 및 장보기)를 거쳐 다시 신림면 캠핑장으로 돌아오는 일정으로 진행된다.


콘텐츠형 버스는 5월부터 10월 사이 총 6회(5월 23·24일, 6월 20일, 9월 12일, 10월 3·17일) 운영된다.

회차별로 즐길 수 있는 특화 프로그램도 다채롭다.

6월 20일과 9월 12일에는 소금산그랜드밸리 대신 현대 의료와 생명 과학을 체험할 수 있는 국립강원전문과학관을 방문한다.

마지막 운행일인 10월 17일에는 향토기업 단미푸드에서 이색적인 치즈 공장 체험을 진행할 예정이다.


시 관계자는 24일 “이번 콘텐츠형 시티투어버스 운영이 관광객들에게 색다른 체류형 관광 경험을 제공하고, 지역 관광 및 경제 활성화에 새로운 활력을 불어넣길 기대한다”라고 말했다.

원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

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