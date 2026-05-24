‘사흘간 26개 버디’ 김시우, 바이런 넬슨 3R 선두 유지… 통산 5승 눈앞
2타차 추격 셰플러와 챔피언조서 우승 경쟁
김시우가 미국프로골프(PGA)투어 더CJ컵 바이런 넬슨(총상금 1030만달러) 3라운드에서 2타 차 단독 선두를 지켰다.
김시우는 24일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치(파71)에서 열린 대회 사흘째 3라운드에서 보기 3개에 버디 6개를 묶어 3언더파 68타를 쳤다.
중간 합계 21언더파 192타를 기록한 김시우는 공동 2위인 ‘디펜딩 챔피언’ 스코티 세플러와 윈덤 클라크(이상 미국·19언더파 194타)에 2타 앞선 단독 1위를 이틀 연속 지켰다.
임성재는 보기 2개에 버디 6개를 묶어 4언더파 67타를 쳐 공동 4위(중간 합계 17언더파 196타)에 자리했다.
김시우는 3번 홀(파4)에서 어프로치 샷을 홀 2ｍ 버디 퍼트를 성공시키며 기분 좋게 출발했다. 6번 홀(파4)에서 버디를 추가한 김시우는 8번 홀(파4)에서 3퍼트로 보기를 범했다.
9번 홀(파5) 버디로 바운스백에 성공했으나 10∼11번 홀(이상 파4) 연속 보기로 주춤했다. 12번(파5) 홀 버디로 분위기 전환에 성공한 김시우는 14번(파4), 15번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡아 단독 1위를 지켰다.
이로써 이번 대회 1∼3라운드까지 김시우가 잡은 버디수는 26개다. 이는 PGA투어 54홀 최다 버디 기록에 딱 한 개가 모자라다. 김시우는 이번 시즌 버디 270개로 투어에서 가장 많은 수를 기록 중이다.
김시우는 “10∼11번 홀에서 연속 보기를 범한 뒤 캐디가 ‘지금 마음이 너무 급하다. 진정해야 한다’라는 말을 해줬다”며 “이 코스는 절대 지키는 플레이로 살아남을 수 있는 곳이 아니다”고 마지막 날 공격적인 플레이를 펼칠 것을 암시했다.
대회 2연패에 나선 ‘디펜딩 챔피언’ 셰플러는 보기는 1개로 줄이고 버디 7개를 잡아 6타를 줄여 선두를 2타 차이로 압박했다.
김시우와 셰플러는 마지막날 ‘챔피언조’에서 우승 경쟁을 펼친다. 김시우가 우승하면 2023년 소니 오픈 이후 3년 만이자 PGA통산 다섯번째 우승, 그리고 대회 한국인 첫 우승이다.
대타 출전의 행운을 잡은 노승열은 4타를 줄여 공동 16위(중간합계 13언더파 200타), 스폰서 초청으로 출전한 배용준은 타수를 줄이지 못해 전날 공동 38위에서 공동 56위(중간합계 8언더파 205타)로 순위가 내려 앉았다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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