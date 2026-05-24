‘사흘간 26개 버디’ 김시우, 바이런 넬슨 3R 선두 유지… 통산 5승 눈앞

2타차 추격 셰플러와 챔피언조서 우승 경쟁

24일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치에서 열린 PGA투어 더CJ컵 바이런 넬슨 3라운드 2버 ㄴ홀에서 티샷을 날리고 있는 김시우. 연합뉴스

스코티 셰플러. AFP연합뉴스

김시우는 24일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치(파71)에서 열린 대회 사흘째 3라운드에서 보기 3개에 버디 6개를 묶어 3언더파 68타를 쳤다.

12번(파5) 홀 버디로 분위기 전환에 성공한 김시우는 14번(파4), 15번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡아 단독 1위를 지켰다.