전북 제9회 지방선거 유권자 150만9854명 확정
8회 지방선거보다 2만2279명 감소
전주 53만4273명 최다·장수 1만9324명 최소
제9회 전국동시지방선거에 참여할 전북지역 유권자 수가 150만9854명으로 확정됐다.
전북특별자치도선거관리위원회는 도내 선거권자가 주민등록 선거권자 150만6541명, 주민등록 재외국민 1514명, 외국인 선거권자 1799명 등 모두 150만9854명으로 집계됐다고 24일 밝혔다.
이는 2022년 제8회 지방선거보다 2만2279명 줄어든 수치다. 지난해 제21대 대통령선거와 비교해도 562명 감소했다.
연령별로는 70대 이상이 32만613명으로 전체의 21%를 차지해 가장 많았다. 18~19세 유권자는 3만3640명으로 2%에 그쳐 가장 적었다.
지역별로는 전주시가 53만4273명으로 전체의 35%를 차지해 가장 많았다. 장수군은 1만9324명으로 1% 수준에 머물러 가장 적었다.
지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거 유권자 수는 33만8568명으로 확정됐다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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