제주도, 국내 유일 ‘구제역 청정지역’ 재인증

2025년 12월 1일 제주항에서 제주산 한우‧돼지고기의 첫 싱가포르 수출을 기념하는 선적식이 열리고 있다. 제주도 제공

제주도는 지난 18~22일 프랑스 파리에서 열린 세계동물보건기구(WOAH) 제93차 총회에서 ‘구제역 백신접종 청정지역’ 재인증을 받았다고 24일 밝혔다.

다만 최근 중국에서 아프리카에서 주로 발생하던 SAT1형(국내 미접종 유형) 구제역이 발생하면서 차단방역 부담은 커진 상황이다.