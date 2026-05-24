제주도, 국내 유일 ‘구제역 청정지역’ 재인증
제주도가 ‘구제역 청정지역’ 국제 인증을 다시 획득했다.
제주도는 지난 18~22일 프랑스 파리에서 열린 세계동물보건기구(WOAH) 제93차 총회에서 ‘구제역 백신접종 청정지역’ 재인증을 받았다고 24일 밝혔다.
WOAH는 매년 정기총회에서 백신 접종 여부에 따라 구제역 청정지역을 구분해 심사·인증한다.
앞서 도는 2024~2025년 2년간의 방역 실적을 담은 연례보고서를 작성해 지난해 11월 WOAH에 제출했다. 보고서에는 구제역 검사 결과, 예방 및 조기 발견을 위한 규제 조치, 감염성 동물과 그 생산물 반입 내역, 반입 요건 준수 사항 등이 포함됐다.
이후 WOAH 전문가 그룹의 추가 자료 요구에 따라 올해 1월 보완 자료를 제출해 3월 과학위원회 평가를 통과했다. 현재 국내에서 구제역 청정지역 인증을 받은 곳은 제주가 유일하다.
이번 재인증으로 도내 한우·돼지 등 우제류 농가의 청정 지위가 2년 연속 국제적으로 공인됐다. 축산물 수출 기반이 한층 탄탄해질 것으로 기대된다.
다만 최근 중국에서 아프리카에서 주로 발생하던 SAT1형(국내 미접종 유형) 구제역이 발생하면서 차단방역 부담은 커진 상황이다.
김영준 제주도 농축산식품국장은 “제주도의 방역과 상시 예찰시스템이 국제적으로 다시 인정받았다”며 “민관학이 함께 더 선제적이고 실효성 있는 방역관리 체계를 만들어 청정지역 지위를 계속 이어나가겠다”고 말했다.
한편 도는 지난해 구제역 청정지역 첫 인증 이후 농식품부·식약처 등 관련 부처와 수출시장 다각화를 추진, 같은 해 싱가포르로 축산물 수출을 시작했다.
싱가포르는 세계에서 위생․검역 기준이 가장 엄격한 국가 중 하나로, WOAH의 구제역 청정지역 인증을 수입 조건으로 요구한다. 수출가격은 도내 유통가격의 1.2배 수준으로 알려졌다.
구제역은 소·돼지·양·염소·사슴 등 발굽이 둘로 갈라진 우제류 가축에서 발생하는 전염성이 매우 높은 급성 바이러스성 질병이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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