‘21세기 무용 천재’ 크리스탈 파이트가 드디어 한국에 온다

6월 5~7일 LG아트센터, 자신이 이끄는 키드 피봇의 ‘어셈블리 홀’

극작가 조너선 영과의 협업으로 ‘언어의 안무화’ 스타일 만들어

크리스탈 파이트가 이끄는 키드 피봇의 ‘어셈블리 홀’. ©Michael Slobodian

‘21세기 무용 천재’로 불리는 안무가 크리스탈 파이트의 작품을 드디어 한국에서 만날 수 있게 됐다. 파이트는 오는 에서 자신이 6월 5~7일 LG아트센터 서울 이끄는 ‘키드 피봇’(Kidd Pivot)과 함께 첫 내한 한다. 이번에 선보일 작품은 지난해 영국에서 권위 있는 올리비에상 최우수 무용작품상을 받은 ‘어셈블리 홀’이다.



파이트의 작품은 2023년 국제현대무용제(MODAFE)에서 네덜란드 댄스 씨어터2(NDT2)를 통해 소품인 ‘구원을 주제로 한 10개의 듀엣’이 공연된 적 있다. 하지만 키드 피봇과 함께 대표작으로 내한하는 것은 이번이 처음이다. 이번 무대는 2020년 LG아트센터에서 공연 예정이었던 키드 피봇의 ‘검찰관’이 팬데믹으로 무산된 후 6년 만에 성사됐다. 다만 LG아트센터는 코로나 기간 키드 피봇의 대표작인 ‘베트로펜하이트’와 ‘검찰관’을 온라인으로 소개한 바 있다.



안무가 크리스탈 파이트 (c)LG아트센터

캐나다 출신인 파이트는 지난 20년간 세계 최정상 무용단들의 끊임없는 러브콜을 받으며 최고의 전성기를 누리고 있다. 2015년 이후 영국 최고 권위의 ‘올리비에상’을 다섯 차례 수상하는 대기록을 세웠으며, 무용 부문 세계 최고 권위상인 ‘브누아 드 라 당스’ 안무가상을 받기도 했다.



‘컨템포러리 발레의 거장’ 윌리엄 포사이스의 프랑크푸르트 발레단에서 무용수로 활동하면서 안무 재능을 키운 파이트는 2001년 캐나다로 돌아와 키드 피봇을 창단했다. 날카로운 조명과 사운드의 대비, 섬세한 감정선과 리드미컬한 움직임을 보여주는 파이트 작품들은 바로 주목받기 시작했다. 그리고 2005년 NDT를 시작으로 로열발레단, 파리오페라발레단 등 세계적인 발레단에서 대작들을 잇따라 선보이며 평단과 대중의 찬사를 받았다.



크리스탈 파이트가 안무한 키드 피봇의 ‘검찰관’. (c)LG아트센터

하지만 파이트의 색깔이 고스란히 드러나는 작품은 역시 키드 피봇에서 만날 수 있다. 특히 2015년 ‘베트로펜하이트’로 시작된 캐나다 출신 극작가 겸 배우 조너선 영과의 협업은 연극적 언어와 신체 움직임을 결합한 키드 피봇만의 독창적 형식을 만들었다. 녹음된 대사의 음절과 억양은 물론 화자의 미세한 숨소리와 망설임까지 온몸으로 정밀하게 구현하는 연극적인 무용이다.







극작가 조너선 영 (c)Four Eyes

파이트는 내한에 앞서 가진 서면 인터뷰에서 “‘어셈블리 홀’은 사람들의 연대와 그 반대편에 있는 것들에 대한 이야기다. 회의, 규칙, 민주주의 등 우리가 살아가기 위해 만든 시스템의 필요성과 함께 연약함을 보여주고 싶었다”며 “현대 사회에서 공동체적 참여의 감소는 점점 더 큰 문제가 되고 있다. 개인과 공동체는 서로를 성장시키고 살아있게 하는 순환과 교감이 존재하기 때문이다”고 설명했다.



파이트는 ‘언어의 안무화’로 불리는 조너선 영과의 협업에 대해서도 구체적으로 설명했다. 파이트는 “언어와 함께 작업하는 방식은 내게 새로운 안무적 영역을 발견하게 해주었고, 관객과 소통할 수 있는 새로운 통로를 열어줬다. 동시에 다루고자 하는 내용을 보다 분명하게 정의하고 전달할 수 있도록 도와준다”면서 “언어 덕분에 작품이 더 깊고 복합적인 층위를 가지면서 관객들이 더 쉽게 접근할 수 있게 됐다고 느낀다. 조너선과 협업을 통해 언어를 보다 유기적이고 통합적인 방식으로 다룰 수 있게 됐다”고 밝혔다. 이어 “텍스트가 우리의 움직임 자체를 다르게 만드는 것이 흥미롭다. 또 그것이 관객의 ‘보는 방식’까지 변화시킨다는 점도. 언어와 행동 사이의 관계에는 늘 생생한 긴장감과 가능성이 존재한다”고 부연했다.



크리스탈 파이트가 이끄는 키드 피봇의 ‘어셈블리 홀’. ©Michael Slobodian

파이트가 로열발레단, 파리오페라발레, NDT 등 세계적인 무용단들과 작업할 때와 자신의 단체인 키드 피봇과의 작업할 때 차이점도 궁금하지 않을 수 없다. 그는 “대형 무용단과 작업할 때는 훨씬 큰 규모의 제작 환경과 예산이 주어지지만 창작에 허락된 시간은 키드 피봇에서보다 짧다”면서 “두 환경 모두에서 많은 것을 배울 수 있다. 다만 키드 피봇에서 만드는 작품들은 다른 대형 무용단에서 선보이는 작업보다 훨씬 더 복합적인 구조를 지닌다. 또한, 여러 해 동안 투어를 이어가는 만큼 작품이 시간과 함께 계속 깊어지고 진화해간다”고 강조했다.



크리스탈 파이트가 이끄는 키드 피봇의 ‘어셈블리 홀’. ©Romain Tissot

장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘21세기 무용 천재’로 불리는 안무가 크리스탈 파이트의 작품을 드디어 한국에서 만날 수 있게 됐다. 파이트는 오는 에서 자신이이끄는 ‘키드 피봇’(Kidd Pivot)과 함께 첫 내한 한다. 이번에 선보일 작품은 지난해 영국에서 권위 있는 올리비에상 최우수 무용작품상을 받은 ‘어셈블리 홀’이다.파이트의 작품은 2023년 국제현대무용제(MODAFE)에서 네덜란드 댄스 씨어터2(NDT2)를 통해 소품인 ‘구원을 주제로 한 10개의 듀엣’이 공연된 적 있다. 하지만 키드 피봇과 함께 대표작으로 내한하는 것은 이번이 처음이다. 이번 무대는 2020년 LG아트센터에서 공연 예정이었던 키드 피봇의 ‘검찰관’이 팬데믹으로 무산된 후 6년 만에 성사됐다. 다만 LG아트센터는 코로나 기간 키드 피봇의 대표작인 ‘베트로펜하이트’와 ‘검찰관’을 온라인으로 소개한 바 있다.캐나다 출신인 파이트는 지난 20년간 세계 최정상 무용단들의 끊임없는 러브콜을 받으며 최고의 전성기를 누리고 있다. 2015년 이후 영국 최고 권위의 ‘올리비에상’을 다섯 차례 수상하는 대기록을 세웠으며, 무용 부문 세계 최고 권위상인 ‘브누아 드 라 당스’ 안무가상을 받기도 했다.‘컨템포러리 발레의 거장’ 윌리엄 포사이스의 프랑크푸르트 발레단에서 무용수로 활동하면서 안무 재능을 키운 파이트는 2001년 캐나다로 돌아와 키드 피봇을 창단했다. 날카로운 조명과 사운드의 대비, 섬세한 감정선과 리드미컬한 움직임을 보여주는 파이트 작품들은 바로 주목받기 시작했다. 그리고 2005년 NDT를 시작으로 로열발레단, 파리오페라발레단 등 세계적인 발레단에서 대작들을 잇따라 선보이며 평단과 대중의 찬사를 받았다.하지만 파이트의 색깔이 고스란히 드러나는 작품은 역시 키드 피봇에서 만날 수 있다. 특히 2015년 ‘베트로펜하이트’로 시작된 캐나다 출신 극작가 겸 배우 조너선 영과의 협업은 연극적 언어와 신체 움직임을 결합한 키드 피봇만의 독창적 형식을 만들었다. 녹음된 대사의 음절과 억양은 물론 화자의 미세한 숨소리와 망설임까지 온몸으로 정밀하게 구현하는 연극적인 무용이다.2023년 초연한 ‘어셈블리 홀’은 파이트가 영과 함께 선보이는 네 번째 협업 작품으로 우리 주변의 작은 공동체에 주목한다. 공연의 제목이자 배경인 어셈블리 홀(Assembly Hall)은 북미 지역에서 흔히 볼 수 있는 마을회관을 가리킨다. 학예회와 동호회 모임, 친선 경기가 열리는 일상적인 장소다. 이 작품은 오랜 세월 중세 재현 축제를 열어온 동호회가 회원 감소와 재정 적자의 위기 속에 정기 모임을 하는 데서 시작된다. 갑자기 고대의 힘이 깨어나면서 평범한 공간이 비현실적인 사건의 무대로 전환된다. 작품은 암담한 현실과 재현된 중세가 충돌하는 기묘한 풍경을 통해 오늘날 공동체의 의미를 되묻는다.파이트는 내한에 앞서 가진 서면 인터뷰에서 “‘어셈블리 홀’은 사람들의 연대와 그 반대편에 있는 것들에 대한 이야기다. 회의, 규칙, 민주주의 등 우리가 살아가기 위해 만든 시스템의 필요성과 함께 연약함을 보여주고 싶었다”며 “현대 사회에서 공동체적 참여의 감소는 점점 더 큰 문제가 되고 있다. 개인과 공동체는 서로를 성장시키고 살아있게 하는 순환과 교감이 존재하기 때문이다”고 설명했다.파이트는 ‘언어의 안무화’로 불리는 조너선 영과의 협업에 대해서도 구체적으로 설명했다. 파이트는 “언어와 함께 작업하는 방식은 내게 새로운 안무적 영역을 발견하게 해주었고, 관객과 소통할 수 있는 새로운 통로를 열어줬다. 동시에 다루고자 하는 내용을 보다 분명하게 정의하고 전달할 수 있도록 도와준다”면서 “언어 덕분에 작품이 더 깊고 복합적인 층위를 가지면서 관객들이 더 쉽게 접근할 수 있게 됐다고 느낀다. 조너선과 협업을 통해 언어를 보다 유기적이고 통합적인 방식으로 다룰 수 있게 됐다”고 밝혔다. 이어 “텍스트가 우리의 움직임 자체를 다르게 만드는 것이 흥미롭다. 또 그것이 관객의 ‘보는 방식’까지 변화시킨다는 점도. 언어와 행동 사이의 관계에는 늘 생생한 긴장감과 가능성이 존재한다”고 부연했다.파이트가 로열발레단, 파리오페라발레, NDT 등 세계적인 무용단들과 작업할 때와 자신의 단체인 키드 피봇과의 작업할 때 차이점도 궁금하지 않을 수 없다. 그는 “대형 무용단과 작업할 때는 훨씬 큰 규모의 제작 환경과 예산이 주어지지만 창작에 허락된 시간은 키드 피봇에서보다 짧다”면서 “두 환경 모두에서 많은 것을 배울 수 있다. 다만 키드 피봇에서 만드는 작품들은 다른 대형 무용단에서 선보이는 작업보다 훨씬 더 복합적인 구조를 지닌다. 또한, 여러 해 동안 투어를 이어가는 만큼 작품이 시간과 함께 계속 깊어지고 진화해간다”고 강조했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지