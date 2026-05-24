李 ‘스벅 사이렌’ 일침에…장동혁 “4·16엔 간판도 가려야 하나”

李 ‘스벅 사이렌’ 일침에…장동혁 “4·16엔 간판도 가려야 하나”
이재명 대통령이 스타벅스가 세월호 참사 추모일인 4월 16일에 ‘사이렌 머그 이벤트’를 진행한 것을 비판한 데 대해 장동혁 국민의힘 상임선대위원장이 “이제 달력에 참사일들을 다 적어놓고 조금이라도 걸리면 다 피해야 할 판”이라고 말했다.
장 위원장은 24일 페이스북을 통해 “이 대통령이 이성을 상실했다. 제대로 알아보지도 않고 앞뒤없이 지른다”며 이같이 썼다.
그는 “애당초 이벤트는 없었다”며 “‘사이렌 클래식’ 신제품 나왔다고 알리는 평범한 출시 공고다. ‘사이렌’은 스타벅스의 상징이고, 스타벅스 로고가 새겨진 코든 제품에 붙은 공통 명칭”이라고 말했다.
이어 “그런 식이라면 4월 16일에는 ‘사이렌 오더’도 하면 안된다. ‘사이렌’ 그려진 스타벅스 간판도 가려야 한다”고 지적했다.
그러면서 청와대가 무안공항 참사 1주기에 이사했다는 점을 거론했다.
그는 “이재명은 작년 12월 29일 청와대로 이사했다. 기자들 만나서 활짝 웃는 사진도 많이 나왔다”며 “무안을 갔어야지 청와대 이사했다고 비난하면 뭐라고 대답할 건가”라고 따져물었다.
전날 이 대통령은 X에 스타벅스가 지난 4월 16일에 ‘사이렌 머그 이벤트’를 진행했다며 개탄하는 글을 올렸다.
이 대통령은 “세월호 참사 추모일에 사이렌 이벤트라니 제발 사실이 아니길 바란다. 인두겁을 쓰고서는 도저히 할 수 있는 일이 아니기 때문”이라며 “유가족들이 고통에 몸부림치고 국민들이 슬픔에 빠져있을 때 조롱코드를 감춘 암호같은 이런 행사를 시작하며 희생자들을 모욕하고 국민들을 우롱하며 나름 즐겼겠지요”라고 썼다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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