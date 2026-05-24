완주 오성한옥마을, ‘K-풍류 관광거점’ 된다
문체부 계획공모형 관광개발 선정
5년간 138억 원 투입해 관광 기반 확충
전북 완주군 오성한옥마을 일대가 문화체육관광부 주관 지역관광개발 공모사업에 선정돼 체류형 관광거점으로 육성된다.
전북특별자치도는 문체부의 ‘2026년 계획공모형 지역관광개발사업’에 완주군 오성한옥마을 일대가 최종 선정됐다고 24일 밝혔다. 이에 따라 전북도와 완주군은 앞으로 5년간 국비 60억원을 포함해 총 138억원을 투입한다.
이번 사업은 ‘세계를 품는 K-풍류의 성지, 풍류도원’을 주제로 추진된다. 오성한옥마을과 인근 오성제 일대를 중심으로 전통 한옥과 자연경관, 미식, 미디어 콘텐츠를 결합해 고부가가치 체류형 관광 기반을 구축하는 것이 핵심이다.
오성한옥마을 일대는 최근 드라마 촬영지로 알려지며 관광객 관심도 커지고 있다. 마을 안에 있는 아원고택과 소양고택, 오성제 저수지 등은 전통 한옥과 자연경관이 어우러진 공간으로 사진 촬영과 체험형 여행 수요가 이어지는 곳이다.
주요 사업은 상설 공연·전시와 미디어 콘텐츠 운영, AI 기반 관광안내 플랫폼 구축, 풍류 스테이 조성, 프리미엄 관광 서비스와 미식 특화 프로그램 개발 등이다.
풍류라운지와 풍류길, 풍류공연마당, 풍류쉼터 등 체험·휴식 공간도 조성한다. 오성한옥마을 공영주차장과 런케이션센터, 통합 홈페이지 구축 등 관광 편의 기반도 함께 확충된다.
소양면 일대의 다도·명상, 도예 체험 등 기존 관광 자원과도 연계된다. 도는 단순히 보고 지나가는 관광에서 벗어나 숙박과 미식, 체험이 결합된 체류형 관광 구조를 만드는 데 초점을 맞추고 있다.
또 K-풍류를 중심으로 한 차별화된 관광 콘텐츠를 통해 국내 관광객은 물론 외국인 관광객 유치까지 확대한다는 계획이다. 최근 한국 문화 체험형 관광 수요가 커지는 흐름에 맞춰 오성한옥마을을 국제 관광 수요에 대응하는 거점으로 조성한다는 구상이다.
신원식 전북도 문화체육관광국장은 “완주가 가진 K-풍류 자산에 고부가가치 콘텐츠를 접목해 외래 관광객이 머무르고 다시 찾는 관광지로 만들겠다”며 “주변 시·군과 연계한 관광벨트 구축으로 전북 관광 경쟁력도 높이겠다”고 말했다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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