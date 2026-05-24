완주 오성한옥마을, ‘K-풍류 관광거점’ 된다

문체부 계획공모형 관광개발 선정

5년간 138억 원 투입해 관광 기반 확충

전북 완주군 오성한옥마을에 자리한 아원고택. 완주군 제공

전북 완주군 오성한옥마을 일대가 문화체육관광부 주관 지역관광개발 공모사업에 선정돼 체류형 관광거점으로 육성된다.

신원식 전북도 문화체육관광국장은 “완주가 가진 K-풍류 자산에 고부가가치 콘텐츠를 접목해 외래 관광객이 머무르고 다시 찾는 관광지로 만들겠다”며 “주변 시·군과 연계한 관광벨트 구축으로 전북 관광 경쟁력도 높이겠다”고 말했다.