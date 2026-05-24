대구·경북 명소 팔공산 골칫거리 ‘굿당’ 70여년 만에 철거
대구·경북 명소 팔공산의 골칫거리였던 굿당(기도터)이 70여년 만에 철거됐다. 국립공원에 걸맞은 모습을 찾았다는 평가가 나온다.
24일 기후에너지환경부 산하 국립공원공단, 대구시 등에 따르면 최근 팔공산국립공원 계곡부에 무단으로 조성돼 수십년 동안 운영된 불법 기도터 2곳의 철거가 완료됐다.
철거는 정부의 강력한 국립공원 내 불법시설 정비 의지에 따라 진행된 것이다. 국립공원공단은 앞서 자연공원법과 국유재산법 등 관련 법령에 따라 점유자들에게 자진 철거를 권하는 등 자발적 철거를 유도했고 이달 초부터 콘크리트 구조물 등을 본격적으로 제거해 최근 철거를 완료했다. 철거 진행 과정에서 무속인들이 철거 반대 기자회견을 여는 등 반발도 있었지만 정부 의지가 강력해 무속인들은 결국 철거를 받아들일 수밖에 없었다.
철거된 곳은 기생바위와 도학동 기도터다. 팔공산이 영험하다는 속설을 믿는 무속인들이 1960~1970년대부터 국·공유지인 2곳을 무단으로 점유해 굿 등을 하는 장소로 사용해왔다. 계곡 내에 차양막, 촛불함, 제단 등을 불법으로 설치하고 상시 운영했다. 이에 굿당이나 기도터로 불렸다.
기도터는 팔공산 관리에 걸림돌이었다. 계곡에서 굿 등을 해 산불 발생 우려와 집중호우 시 수해 위험 등이 상존했다. 또 쓰레기와 악취, 소음 등이 산을 찾은 등산객들의 눈살을 찌푸리게 해 민원도 잦았다. 팔공산 풍경을 해친다는 비판에 철거가 필요하다는 목소리가 지속적으로 있었지만 무속인들의 반발 등에 그동안 철거 노력은 지지부진했다. 팔공산은 대구·경북의 명소로 전국적인 인지도를 가진 산이다. 도립공원 지정 43년 만인 2023년 국내 23번째 국립공원으로 지정되기도 했다.
국립공원공단은 불법 시설물이 철거된 계곡부의 암반과 식생 등 훼손된 부지를 본연의 자연 경관으로 복원하고 탐방객을 위한 안전한 조망 시설과 안내·해설판 등을 설치할 방침이다.
철거 관계자는 “국립공원 내 계곡은 특정인의 사유물이 아닌 전 국민이 향유해야 할 휴식 공간”이라며 “자연 생태계 보전을 저해하는 불법행위에 대해서는 무관용 원칙으로 대응할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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