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지방선거 대구 유권자 204만9683명 확정

입력:2026-05-24 10:30
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국민DB

대구시선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거에 참여할 수 있는 대구 유권자 수가 204만9683명으로 확정됐다고 24일 밝혔다.

이는 주민등록 선거권자 204만5672명, 주민등록 재외국민 2205명, 외국인 선거권자 1806명을 합한 것이다. 주민등록 재외국민은 국내에 30일 이상 거주할 목적으로 입국해 주민등록 신고를 한 재외국민 중 3개월 이상 주민등록표에 등록된 사람이고 외국인 선거권자자는 영주 체류자격 취득일 후 3년이 경과한 외국인으로서 외국인등록대장에 등재된 사람이다.

2022년 제8회 지방선거 때보다 5104명, 2025년 제21대 대통령선거 때보다 1663명 증가했다. 성별로는 남자가 99만5661명(48.58%), 여자가 105만4022명(51.42%)이고 지역별로는 달서구가 44만9699명(21.94%)으로 가장 많고 군위군이 2만1590명(1.05%)으로 가장 적다.


한편 지방선거와 함께 실시되는 국회의원보궐선거(달성군)의 유권자의 수는 모두 21만129명으로 확정됐다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

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