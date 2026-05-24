트럼프 암살 시도 한 달 만에 또 백악관 인근에서 총격…용의자 1명 사망
미국 백악관 인근에서 23일(현지시간) 또다시 총격 사건이 발생했다. 백악관 경내에 있던 도널드 트럼프 대통령은 무사했다. 최근 한 달간 백악관 행사 또는 인근에서 벌어진 총격은 벌써 세 번째다.
뉴욕타임스와 CNN 등에 따르면 이날 오후 6시쯤 백악관 단지 외곽 17번가와 펜실베이니아 에비뉴 노스웨스턴 교차로 쪽에서 수십 발의 총성이 울려 비밀경호국(SS)과 연방수사국(FBI) 요원, 경찰관들이 대응에 나섰다. 용의자는 가방에서 총을 꺼낸 뒤 연발 사격을 했지만 연방 요원의 대응 총격에 맞은 뒤 인근 병원으로 이송됐다. 이후 사망 판정을 받았다. 연방 요원 중에는 부상자가 없지만, 행인 1명이 총격으로 부상 당한 것으로 알려졌다. 당시 백악관에 있던 트럼프 대통령은 무사했다.
폭스뉴스는 총격범이 백악관을 향해 권총을 3발 발사했으며, 이에 SS 대원들이 대응 사격을 해 총격범을 제압했다고 보도했다. 사건 당시 백악관에 있던 미국 기자들이 소셜미디어에 올린 영상을 보면 백악관 북쪽 잔디밭에서 방송을 하던 기자들은 총격 소리와 함께 놀라 황급히 브리핑실 내부로 대피한다. 한 기자는 총소리가 백악관 단지 내 아이젠하워 행정동 방향에서 들려온 것 같다고 말했다.
연방 당국은 사건 경위를 조사 중이다. SS는 백악관을 일시 폐쇄하고, 건물 외부에 있던 기자들에게 대피 지시를 내렸다. SS는 엑스에 “우리는 17번가와 펜실베이니아 애비뉴 NW에서 총격 사건이 있었다는 보도를 인지하고 있으며 현장 인력과 협력해 정보를 확인하는 중”이라고 밝혔다.
백악관 인근에서는 최근에도 총격 사건이 있었다. 지난 4일 백악관 인근 워싱턴 기념탑 남동쪽 교차로에서 총기를 소지한 용의자가 법 집행 요원들을 향해 발포, 요원들이 대응 사격에 나선 사건이 있었다.
지난달 25일에도 백악관 출입기자협회 만찬이 열린 워싱턴 힐튼 호텔 만찬장 보안검색 구역에서 산탄총과 권총, 칼 등으로 무장한 괴한이 총을 쏘며 검색대를 돌진한 뒤 연방요원들에 제압됐다. 용의자 콜 토마스 앨런은 트럼프 대통령에 대한 암살 미수 등 혐의로 기소됐다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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