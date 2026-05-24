트럼프 암살 시도 한 달 만에 또 백악관 인근에서 총격…용의자 1명 사망

미국 백악관 인근에서 23일(현지시간) 총격 사건이 발생한 이후 경찰과 비밀경호국이 사건 현장을 통제하고 있다. 연합뉴스

비밀경호국(SS)과 연방수사국(FBI) 요원, 경찰관들이 대응에 나섰다. 용의자는 가방에서 총을 꺼낸 뒤 연발 사격을 했지만 연방 요원의 대응 총격에 맞은 뒤 인근 병원으로 이송됐다. 이후 사망 판정을 받았다. 연방 요원 중에는 부상자가 없지만, 행인 1명이 총격으로 부상 당한 것으로 알려졌다.

당시 백악관에 있던 트럼프 대통령은 무사했다.