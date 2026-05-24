서해안고속도로서 차량 7대 연쇄 사고…1명 사망·5명 부상
전북 고창 인근 서해안고속도로에서 차량 7대가 연쇄 사고에 휘말려 1명이 숨지고 5명이 다쳤다.
24일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 1시18분쯤 서해안고속도로 상행선 영광IC에서 고창JC 방향 9㎞ 지점에서 SUV 차량이 앞서가던 21t 화물차를 들이받았다. 이어 21t 화물차가 11.5t 화물차를 추돌했다.
이 사고 충격으로 11.5t 화물차 운전석 일부와 적재물이 중앙분리대를 넘어 반대 차로인 하행선 도로로 떨어졌다.
이후 하행선을 달리던 승용차와 SUV 등 차량 4대가 도로 위 적재물과 충돌하는 2차 사고가 발생했다.
사고로 21t 화물차 운전자 A씨(60대)가 숨졌다. 11.5t 화물차 운전자 B씨(60대)는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 자발순환을 회복해 치료를 받고 있다.
또 2차 사고로 하행선 차량 탑승자 등 4명이 허리와 팔 등을 다쳐 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
고창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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