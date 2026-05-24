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李대통령 “일베 등 혐오 사이트 폐쇄 공론화 필요”

입력:2026-05-24 09:48
수정:2026-05-24 10:11
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이재명 대통령이 지난 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 추도사를 하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 24일 일간베스트저장소(일베)처럼 조롱·혐오를 방치 및 조장하는 사이트의 경우 “폐쇄·징벌적 손해배상·과징금 등 필요한 조치를 엄격한 조건 아래 허용하는 데 대한 공론화와 실제 검토가 필요하다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스를 통해 ‘일베 이용자로 추정되는 청년들이 전날 노무현 전 대통령 추도식이 열린 봉하마을에 찾아와 조롱성 행동을 했다’는 내용의 보도를 공유하며 이같이 말했다.

이 대통령은 “일베처럼 조롱 모욕으로 사회분열 갈등을 조장하는 데 대해 표현의 자유로 보호해야 한다는 주장과 처벌을 포함한 제재가 필요하다는 주장이 병존한다”며 “일베 폐쇄 논란도 있었다”고 적었다.


그는 처벌, 징벌적 손해배상, 사이트 폐쇄, 과징금 등 조치의 공론화를 거론했다.

그러면서 “국무회의에도 지시하겠다”며 “여러분 의견은 어떠시냐”고 물었다.

앞서 이 대통령은 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’ 행사로 물의를 빚은 스타벅스코리아를 강하게 비판하기도 했다.


구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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