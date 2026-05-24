미래농업의 혁신적 대안, ‘지하 스마트팜’ 개발에 나선다
경북농업기술원, 지하 스마트팜 기술개발 및 사업화 위해 지역 연구기관·업체와 맞손
경북농업기술원이 지하 스마트팜 개발에 나선다.
경북농업기술원은 지속가능한 미래농업의 혁신적인 대안으로 주목받고 있는 지하 스마트팜 기술개발과 사업화를 위해 지역 연구기관·업체와 손을 잡았다고 24일 밝혔다.
농업기술원은 포항산업과학연구원(RIST), ㈜제철산업과 지난 22일 포항산업과학연구원에서 기후변화 및 농업 인구 감소에 대응하기 위한 혁신형 ‘지하 스마트팜 기술개발 업무협약’을 체결했다.
이번 협약은 외부 환경과 에너지 비용에 구애받지 않는 ‘지속 가능한 농업 생산 인프라’ 구축을 목표로 ‘포스맥(PosMAC) 파형강관을 이용한 지하 식물공장 구축 및 실증화 사업’을 추진하는 것이다.
이는 냉난방 에너지 비용을 획기적으로 줄이기 위해 연중 약 15℃를 유지하는 지하 4m 깊이에 식물공장을 구축하는 것으로 이를 위해 2027년 12월까지 RIST 자체 자금 9억 원을 투입해 공동연구와 실증시험에 돌입한다.
지하구조물은 포스코의 고내식 신소재인 ‘포스맥’ 파형강관을 도입하는데 포스맥은 용융아연도금강판보다 내식성이 5배 이상 높고 파형(물결 모양)의 주름을 넣어 강성을 높인 원형관을 이용해 지하 환경에서도 장기적인 구조 안정성을 유지한다.
협약에 따라 △RIST는 사업 주관기관으로서 지하 스마트팜 표준모델 및 환경 예측 시뮬레이터 개발을 총괄하고 △경북농업기술원은 지하 환경에 최적화된 딸기, 버섯 등 고부가 가치 작물의 재배 기술 메뉴얼을 정립하며 △㈜제철산업은 파형강관 이용 지하 스마트팜 시설 시공기술 개발한다.
이번 실증 사업을 통해 확보된 데이터를 기반으로 대형 실증단지 구축과 포스맥 신수요 창출에 나설 방침이며 나아가 폭염이 지속되는 사막 중동 지역과 혹한의 몽골 등 극한 기후를 가진 해외 시장 진출도 함께 모색하기로 했다.
조영숙 경북농업기술원장은 “이번 협약은 농업 기술과 신소재 공학, 현장 시공 능력이 결합한 미래 농업의 이정표가 될 것”이라며 “지하 스마트팜 비즈니스 모델을 성공적으로 정립해 농가 소득 증대와 함께 글로벌 스마트팜 시장을 선점하겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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