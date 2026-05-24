인천시, ‘물류로봇 실증 특화거점’ 개소… 실증 기반 강화

로봇타워. 인천시 제공

특화거점은 산업통상부 공모사업인 ‘로봇 플래그쉽 지역거점 구축사업’에 시가 최종 선정되면서 추진됐다. 인천테크노파크가 수행을 맡아 총사업비 19억원을 투입해 고도화된 실증 인프라를 구축했다.

특화거점은 실내·외 자율주행 테스트 환경, 물류 모사 공간, 로봇·인프라 간 원격통신 및 관제 시스템을 유기적으로 결합한 ‘실환경 기반 청사형 물류로봇 테스트베드’다.