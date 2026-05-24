인천시, ‘물류로봇 실증 특화거점’ 개소… 실증 기반 강화
인천시는 최근 청라 로봇타워에서 로봇 관련 산·학·연·관 관계자 70여명이 참석한 가운데 ‘인천 물류로봇 실증 특화거점’ 개소식을 개최했다고 24일 밝혔다. 인천 로봇산업의 실증 기반을 강화하고 수도권 물류로봇 시장을 선도하기 위해서다.
물류로봇 실증 특화거점은 산업통상부 공모사업인 ‘로봇 플래그쉽 지역거점 구축사업’에 시가 최종 선정되면서 추진됐다. 인천테크노파크가 수행을 맡아 총사업비 19억원을 투입해 고도화된 실증 인프라를 구축했다.
물류로봇 실증 특화거점은 실내·외 자율주행 테스트 환경, 물류 모사 공간, 로봇·인프라 간 원격통신 및 관제 시스템을 유기적으로 결합한 ‘실환경 기반 청사형 물류로봇 테스트베드’다. 이곳에선 로봇의 엘리베이터 호출 및 탑승, 자동문 연동 시스템 검증은 물론 야외 주행과 물류 피킹 등 실제 물류 현장과 유사한 환경에서 다양한 시나리오 실증이 가능하다.
특히 로봇 기업이 신청을 통해 직접 실증을 수행할 수 있는 ‘개방형 테스트베드’로 운영된다. 참여기업은 인공지능(AI) 강화학습 및 제품·기술 고도화에 활용할 수 있도록 물류로봇 실증 특화거점에서 확보한 여러 운행 데이터를 체계적인 형태로 제공을 수 있다.
운영 주관기관인 인천테크노파크는 1차년도 시범 운영 기간 동안 기업의 수요와 활용 사례를 적극 수렴해 체계적인 운영 체계를 확립할 예정이다. 이어 2차년도부터는 기업 실증 중심의 운영을 본격화하고 거점 활성화를 위한 다각적인 지원책을 마련하기로 방침을 정했다.
시는 이번 물류로봇 실증 특화거점 구축을 계기로 로봇 기업의 기술 검증 지원을 강화하고 수도권 물류로봇 실증 허브로서의 역할을 확대한다. 또 산·학·연·관 네트워크 운영을 통해 인천 로봇산업 생태계 활성화에도 적극 나설 계획이다.
이남주 시 미래산업국장은 “물류로봇 실증 특화거점 구축으로 기업들이 실제 환경에서 자유롭게 기술을 검증하고 유의미한 데이터를 확보할 수 있는 토대가 마련됐다”며 “앞으로도 지역 내 로봇 기업의 기술 고도화와 사업화를 밀착 지원할 수 있는 정책과 인프라를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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