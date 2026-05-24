李대통령, 이번엔 일베 정조준 “폐쇄·징벌배상 공론화 검토 필요”

이재명 대통령이 지난 23일 오후 경남 김해시 진영읍 봉하마을에서 열린 노무현 전 대통령 17주기 추도식에서 추도사하고 있다. 연합뉴스

일베처럼 조롱 모욕으로 사회분열 갈등을 조장하는데 대해 표현의 자유로 보호해야 한다는 주장과 처벌을 포함한 제재가 필요하다는 주장이 병존한다”고 말했다.

일베 폐쇄 논란도 있었지요? 엄격한 조건하에 조롱 혐오 표현에 대한 처벌과 징벌배상, 일간베스트저장소처럼 조롱 혐오를 방치 조장하는 사이트 폐쇄, 징벌배상, 과징금 등 필요조치를 허용하는 (것에) 대한 공론화와 실제 검토가 필요해 보인다”면서

국무회의에도 지시하겠다”고 말했다.

여러분의 의견은 어떠신가요”라고 물었다.