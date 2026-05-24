李대통령, 이번엔 일베 정조준 “폐쇄·징벌배상 공론화 검토 필요”

李대통령, 이번엔 일베 정조준 “폐쇄·징벌배상 공론화 검토 필요”
이재명 대통령이 극우 사이트로 알려진 ‘일베’(일간베스트저장소)에 대한 강력한 제재 허용에 대한 검토를 지시하겠다고 밝혔다.
이 대통령은 24일 엑스(X)에 ‘봉하마을서 일베 손가락질 사진을 찍었다’는 조수진 노무현재단 이사의 주장을 담은 언론 보도를 인용하며 “일베처럼 조롱 모욕으로 사회분열 갈등을 조장하는데 대해 표현의 자유로 보호해야 한다는 주장과 처벌을 포함한 제재가 필요하다는 주장이 병존한다”고 말했다.
이어 “일베 폐쇄 논란도 있었지요? 엄격한 조건하에 조롱 혐오 표현에 대한 처벌과 징벌배상, 일간베스트저장소처럼 조롱 혐오를 방치 조장하는 사이트 폐쇄, 징벌배상, 과징금 등 필요조치를 허용하는 (것에) 대한 공론화와 실제 검토가 필요해 보인다”면서 “국무회의에도 지시하겠다”고 말했다.
그러면서 “여러분의 의견은 어떠신가요”라고 물었다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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