시사 전체기사 [속보] 美방송 “백악관 검문소 총격에 2명 부상…트럼프는 안전” 입력:2026-05-24 08:34 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 백악관 봉쇄. AP연합뉴스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 돌아온 ‘선거의 여왕’…박근혜 전 대통령, 대구 칠성시장서 추경호 지원사격 2 이대통령, 스타벅스 겨냥 “거기 커피는 아니지요?” 3 李대통령, 다시 스타벅스에 “악질 장사치 패륜행위” 4 장동혁 “커피 한 잔도 눈치 보는 나라…이재명 공포정치 현재진행형” 5 봉하마을 찾은 이 대통령…“개혁 강고하게 추진” 해당분야별 기사 더보기 1 “특별성과급, 주총 승인 안받으면 무효”…삼전 주주단체 연이틀 소송 예고 2 삼성전자 노조 투표율 74% 돌파…최승호 “내달 재신임 투표” 3 [단독] 살려준다더니… 정부도 ‘20년 묵은 빚’ 붙잡고 안 놔줬다 4 “환불받으려면 더 쓰라고?” 소비자단체협의회, “스타벅스 카드 조건 없이 환불해야” 5 “동행노조는 투표권 없다” 삼전 초기업노조 통보에 발칵 해당분야별 기사 더보기 1 정부·공직사회 ‘불매’·‘스벅 인증샷’ 배우 하차…스벅 ‘탱크데이’ 여파 일파만파 2 [속보] 전남 해남서 경비행기 추락…교관·교육생 2명 중상 3 “장난으로 엉덩이 쳤다” 강제추행 사건, 검찰 재수사요청으로 규명 4 “11억 밑으론 팔지마” 단톡방서 집값 담합…검찰 송치 5 중독에 효과 있다던 위고비·마운자로, 암에도 효과? 해당분야별 기사 더보기 1 “트럼프 딸 이방카도 이란 보복암살 표적이었다” 2 가자 구호선단 “최소 15건 성폭행 있었다”…이스라엘 “전부 거짓” 3 트럼프 “협정 최종 사안 조만간 발표…호르무즈 개방될 것” 4 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 5 “야스쿠니는 폐점해야 한다”던 중국인 체포… 그는 일본에서 뭘 하려 했던 걸까[이세계도쿄] 해당분야별 기사 더보기 1 바다와 맞닿은 금잔디 페어웨이…파인비치, 대한민국 최고 대중제 골프장 우뚝 2 ‘군체’ 개봉 첫날 20만 육박…올해 최고 오프닝 스코어 3 ‘만세 대신 천세’ 후폭풍… ‘21세기 대군부인’ 결국 팝업도 조기 종료 4 “환영합니다” 외쳤지만…눈길 한번 없이 떠난 北축구단 5 이정후, 지드래곤·송강호와 한솥밥…갤럭시 전속계약 해당분야별 기사 더보기 1 다치고 찢겨도 전진한 영웅들의 쓸쓸한 은퇴 [개st하우스] 2 “떠나고 싶나요? 뇌가 보내는 구조 신호입니다”[여행토크] 3 슈만과 클라라 그리고 브람스, 테너 이승묵 독창회 4 아이유, ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에 사과…“부끄러워” 5 ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에…최태성 “매번 터지면서 그 자리” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] [속보] 전남 해남서 경비행기 추락…교관·교육생 2명 중상 돌아온 ‘선거의 여왕’…박근혜 전 대통령, 대구 칠성시장서 추경호 지원사격 정부·공직사회 ‘불매’·‘스벅 인증샷’ 배우 하차…스벅 ‘탱크데이’ 여파 일파만파 가자 구호선단 “최소 15건 성폭행 있었다”…이스라엘 “전부 거짓” “특별성과급, 주총 승인 안받으면 무효”…삼전 주주단체 연이틀 소송 예고 스벅 ‘탱크데이’ 논란 정용진 수사 속도…경찰 고발인 조사 ‘거기 커피는 아니지요?’… 이 대통령, 스타벅스 또 언급 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요