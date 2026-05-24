트럼프 “협정 최종 사안 조만간 발표…호르무즈 개방될 것”
도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 이란과의 종전 협상과 관련해 “협정의 최종 사안과 세부 내용이 현재 논의되고 있으며, 조만간 발표될 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 “미국과 이란, 다양한 다른 국가 간의 협정이 대체로 협상됐으며, 최종 확정만 남았다”며 이같이 적었다.
이란과의 합의가 거의 마무리됐다는 의미로 해석된다.
트럼프 대통령은 또한 “협정의 다른 많은 요소들에 더해 호르무즈 해협이 개방될 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 자신이 백악관 집무실인 ‘오벌 오피스’에 있다면서 조금 전 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 파키스탄, 튀르키예, 요르단, 바레인 등의 정상 및 고위 당국자와 “매우 좋은 통화를 가졌다”고 했다.
또한 이들과 “이란과 ‘평화 양해각서’(MOU)의 모든 사안에 대해 논의했다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 이들 아랍 국가 지도자들과 화상 통화를 한 것으로 전해졌다.
트럼프 대통령은 아울러 “이와 별도로 비비(베냐민의 애칭) 네타냐후 이스라엘 총리와 통화했으며, 이 또한 매우 잘 진행됐다”고 전했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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