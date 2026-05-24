‘이란 전쟁’ 미운 털? 털시 개버드 DNI 국장 전격 사의…트럼프 2기, 고위 여성 관료 4명째 사퇴
미국 내 18개 정보기관을 총괄하는 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장이 전격 사의를 표명했다. 개버드 국장은 이란 전쟁을 두고 도널드 트럼프 미국 대통령과 견해차가 적지 않았던 것으로 알려졌다. 공교롭게도 트럼프 행정부 2기 들어 사퇴하거나 물러난 각료(cabinet member) 4명은 모두 여성이다.
개버드 국장은 22일(현지시간) 엑스에 공개한 사직서에서 그는 “남편 에이브러햄이 최근 극히 드문 형태의 골암(bone cancer) 진단을 받았다”며 “지금은 공직에서 물러나 그의 곁을 지키며 이 힘든 시기를 함께 이겨내도록 전폭적으로 지원해야 한다”고 말했다. 그는 다음 달 30일부로 공직에서 물러나겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 개버드 국장의 발표 이후 트루스소셜에 “털시는 놀라운 일을 해냈고 우리는 그녀를 그리워하게 될 것”이라고 밝혔다. 트럼프는 애런 루카스 DNI 부국장이 국장 대행을 맡게 될 것이라고 밝혔다.
개버드 국장의 사임 이유는 표면적으로는 개인 사정 때문이지만 이란 전쟁 등을 두고 트럼프와의 이견이 영향을 미쳤다고 미국 언론들을 해석했다. 뉴욕타임스는 개버드 국장이 ‘절제된 외교 정책’을 주장해 왔다면서 “재임 동안 그는 이란과 베네수엘라에서 군사 작전을 포함한 주요 국가 안보 문제에서 배제됐다”고 전했다.
실제로 개버드 국장은 정보기관을 총괄하고 있지만 이란 전쟁이나 베네수엘라의 니콜라스 마두로 전 대통령 체포 작전 등과 같은 주요 안보 회의에 거의 나타나지 않았다. 개버드 국장 대신 경쟁 관계인 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장이 주요 회의에 참석했다. 미국의 대외 정책에서 마코 루비오 국무장관과 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등 ‘매파’들이 주도권을 잡으면서 개버드 국장은 트럼프 행정부의 ‘이너서클’에서 밀려났다는 평가를 받았다.
워싱턴포스트(WP)도 한 소식통을 인용해 개버드 국장이 트럼프와 엇박자를 내는 행보를 보이면서 백악관으로부터 사퇴 압박을 받았다고 보도했다. WP는 트럼프 행정부 내에서는 국가정보국의 영문 약자인 ‘DNI’가 개버드 국장을 “초대하지 말라(Do Not Invite)”를 뜻한다는 농담까지 돌기도 했다고 전했다.
특히 CNN은 개버드 국장이 이란전과 관련해 엇갈리는 메시지를 잇달아 내놓으면서 백악관 내 신임을 잃었다고 보도했다. 개버드 국장은 지난 2월 28일 이란전쟁 발발 이후 트럼프가 공습 근거로 제시한 ‘임박한 핵 위협’에 대해 회의적인 입장을 나타냈다.
개버드 국장은 이라크 전쟁 참전 용사 출신으로 민주당에서 연방 하원의원을 지냈다. 2020년 민주당 대선 경선에도 출마했지만 낙선한 뒤 2024년 대선에서 트럼프 대통령을 지지하며 탈당했다.
트럼프 2기 출범 이후 경질되거나 사의를 밝힌 고위 관료 4명은 모두 여성이다. 크리스티 놈 국토안보장관과 팸 본디 법무장관, 로리 차베스 디레머 노동장관에 이어 개버드 국장까지 물러나게 되면서 공교롭게도 지금까지 여성 각료들만 트럼프 2기 행정부의 교체 대상이 됐다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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