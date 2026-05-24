‘이란 전쟁’ 미운 털? 털시 개버드 DNI 국장 전격 사의…트럼프 2기, 고위 여성 관료 4명째 사퇴

털시 개버드 미국 국가정보국장. 그는 지난 22일(현지시간) 사의를 표명했다. 연합뉴스

달 30일부로 공직에서 물러나겠다고 밝혔다.

트럼프 2기 출범 이후 경질되거나 사의를 밝힌 고위 관료 4명은 모두 여성이다. 크리스티 놈 국토안보장관과 팸 본디 법무장관, 로리 차베스 디레머 노동장관에