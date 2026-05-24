트럼프 “이란과 합의 곧 발표…호르무즈 개방될 것”…협상 타결 초읽기
도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란과의 종전 협상에 대해 “최종적인 측면과 세부 사항들이 현재 논의되고 있으며 곧 발표될 예정”이라며 “이번 합의의 다른 많은 요소와 더불어 호르무즈 해협이 개방될 것”이라고 밝혔다. 미국과 이란의 종전 협상 타결이 초읽기에 들어간 모습이다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르 파키스탄 등 중동 정상들과 “아주 좋은 통과를 마쳤다”고 밝힌 뒤 “이번 통화는 이란 이슬람 공화국, 그리고 평화에 관한 양해각서(MOU)와 관련된 모든 사안에 대한 것이었다”고 밝혔다. 그러면서 “미국과 이란 이슬람 공화국 그리고 위에 나열된 여러 국가 간의 최종 조율만을 남겨둔 채, 합의안이 대체로 협상 완료됐다”고 말했다.
트럼프는 이어 “이스라엘의 비비 네타냐후 총리와도 통화를 마쳤으며, 이 역시 매우 잘 진행됐다”고 덧붙였다.
트럼프는 앞서 이날 온라인 매체 악시오스에 “좋은 합의를 할지 아니면 완전히 박살 낼지 가능성은 확실한 50대 50”이라고 말했다. 트럼프는 “2가지 중 하나가 일어날 것이다. 내가 그들을 그 어느 때보다 강력하게 타격하거나 우리가 좋은 합의를 체결하거나 중 하나”라며 “어떤 사람은 합의를 훨씬 더 원하고 다른 이들은 전쟁을 재개하길 원한다”라고 말했다. 트럼프는 이날 CBS와의 인터뷰에서도 이란 측 제안의 초안을 확인했으며 “(합의에) 상당히 가까워지고 있다”고 낙관했다.
트럼프는 메모리얼 연휴 첫날인 이날 백악관에 남아 참모들과 대면 회담, 중동 정상들과 각각 회담을 여는 등 급박하게 움직였다. 트럼프는 이날 J D 밴스 부통령, 피트 헤그세스 국방장관, 스티브 위트코프 백악관 중동 특사, 사위 재러드 쿠슈너와도 이란 문제를 논의했다. 트럼프는 걸프 지역 정상들과 통화하고 이란 문제를 논의했다. 악시오스는 해당 화상 회의에 사우디아라비아와 카타르, 이집트, 파키스탄 튀르키예의 정상들이 참석했다며 “여러 지도자가 트럼프 대통령에게 합의를 수락할 것을 촉구했다”고 보도했다. 매체는 미국 관계자를 인용, “트럼프 행정부와 이란이 전쟁을 종식하기 위한 합의에 근접했으며, 남은 이견은 몇 가지 사항의 문구에 집중돼 있다”고 전했다.
이란 측도 협상 진전이 있다고 밝혔다. 이란 외부 에스마일 바가이 대변인은 이날 이란과 미국이 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU) 논의가 최종 단계에 있다고 밝혔다.
이란 국영 TV에 따르면 바가이 대변인은 해당 MOU를 “협상을 위한 틀”이라고 말하며 “우리는 이것이 강요된 전쟁을 끝내기 위해 필요한 주요 사안들과 우리에게 본질적으로 중요한 다른 문제들을 포함하기를 원한다”고 말했다. 그는 호르무즈 해협의 점진적 재개방, 미국의 봉쇄 해제, 동결된 이란 자금의 해제 문제 등도 포함될 것이라고 말했다. 이란은 이후 세부 협상을 위해 향후 30일 또는 60일간의 협상 기간도 설정할 것이라는 입장이다.
AP통신은 외교관과 지역 관계자들을 인용해 “미국과 이란이 전쟁 종식을 목표로 한 양해각서(MOU) 체결에 거의 합의에 이르렀다”고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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