李대통령, 다시 스타벅스에 “악질 장사치 패륜행위”

李대통령, 다시 스타벅스에 “악질 장사치 패륜행위”
이재명 대통령이 스타벅스코리아를 향해 “이들이 벌이는 짓은 저질 장사치의 막장행태가 아니라 악질 장사치의 패륜행위 같다”고 거듭 비판했다.
이 대통령은 23일 오후 정진욱 더불어민주당 의원의 페이스북 글을 인용했는데, 정 의원은 이 글에서 “신화에서 노래로 배를 난파시키는 세이렌을 세월호 참사일인 4월16일 이벤트에 사용했다. 세이렌은 스타벅스 로고인물이지만 4월16일에 이런 짓을 했다는 건 천인공노할 악행이다. 스타벅스는 천벌을 받아 마땅하다”고 주장했다.
이 대통령은 정 의원의 게시글을 인용하면서 “세월호 참사 추모일(4.16)에 싸이렌 이벤트 개시라니… 제발 사실이 아니길 바란다”면서 “인두겁을 쓰고서는 도저히 할 수 있는 일이 아니기 때문”이라고 말했다.
이어 “일베보관소도 아니고 대기업 공식 행사라는데 더 할말이 없다”고 덧붙였다.
이 대통령은 “세월호참사 추모일을 맞아 유가족들이 고통에 몸부림치고 국민들이 슬픔에 빠져 있을 때, 조롱코드를 감춘 암호같은 이런 행사를 시작하며 희생자들을 모욕하고 국민들을 우롱하며 나름 즐겼겠지요”라며 “사건을 연결시켜 보면 이번 5.18 맞이 탱크데이 행사로 광주민주화운동과 박종철 열사를 조롱하고 모욕한 것이 우발적 사건이라 보기 어렵다”고 지적했다.
이어 “어쩌다 우리 사회가 여기까지 왔을까요? 돈 좀 벌겠다고 상습적으로 국가폭력과 참사 희생자들을 능멸하는 이 금수같은 행태에 국민적 심판이 있을 것”이라며 “그러고 보니 이들이 벌이는 짓은 저질 장사치의 막장행태가 아니라 악질 장사치의 패륜행위 같다”고 말했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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