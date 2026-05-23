이 대통령, 김해 전통시장 깜짝 방문…학생들과 ‘셀카’도
이재명 대통령이 23일 경남 김해의 외동 전통시장을 예고없이 방문해 상인과 시민들을 만나 인사를 나눴다.
이 대통령은 이날 오후 고(故) 노무현 전 대통령 추도식을 마치고 배우자 김혜경 여사와 함께 전통시장을 찾았다.
이 대통령은 어린이들과 눈높이를 맞추며 “반갑다”고 인사하고 중학생들과 ‘셀카’를 찍었다. 이 대통령 부부는 꽈배기와 어묵을 먹고 떡과 옥수수 등을 구입하기도 했다.
과일 가게에서 이 대통령은 “복숭아는 얼마냐”고 물었고, 3만원이라는 가격을 들은 김 여사는 “아직은 비싸다”고 말하는 등 체감 물가를 살폈다. 상인들은 최근의 경기 상황과 시장 분위기를 허심탄회하게 전했고, 이 대통령 부부는 현장 목소리를 경청한 것으로 전해졌다.
안귀령 청와대 부대변인은 “시민들의 삶과 가장 가까운 전통시장을 찾아 민생 현장의 목소리를 직접 듣고 경기 침체로 어려움을 겪는 상인들을 격려하기 위한 취지”라고 설명했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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