시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 05월 23일)

입력:2026-05-23 17:31
공유하기
글자 크기 조정

5월 23일 토요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 전북·경남·제주 지방은 흐린 날씨를 보이고 있으며, 전남 지방은 구름이 많습니다.

현재 기온은 서울 23도, 인천 22도, 수원 21도, 춘천 21도, 강릉 17도, 청주 22도, 대전 23도, 전주 23도, 광주 23도, 대구 21도, 부산 20도, 제주 22도 입니다.


내일 아침기온은 서울 16.0도, 인천 16.0도, 수원 15.0도, 춘천 13.0도, 강릉 12.0도, 청주 14.0도, 대전 14.0도, 전주 15.0도, 광주 15.0도, 대구 13.0도, 부산 15.0도, 제주 17.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자


※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 전남 해남서 경비행기 추락…교관·교육생 2명 중상
‘탱크데이’ 논란…법무부, 대검에 “스타벅스 구매 보고하라” 지시
장동혁 “커피 한 잔도 눈치 보는 나라…이재명 공포정치 현재진행형”
학교서 도박 배우는 아이들… “청소년 우울·자살로 연결”
이대통령, 스타벅스 겨냥 “거기 커피는 아니지요?”
中중부 석탄광산 가스폭발로 82명 사망…9명 실종
다치고 찢겨도 전진한 영웅들의 쓸쓸한 은퇴 [개st하우스]
이준석 “배우 김수현, 명예 출발선까지 회복되길”
국민일보 신문구독