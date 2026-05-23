북한 내고향축구단, 아시아 여자클럽축구 정상 등극…도쿄에 1-0 승리
북한 내고향여자축구단이 아시아 여자 클럽축구 챔피언에 등극했다. 우승 후보였던 도쿄 베르디 벨레자(일본)를 1-0으로 꺾었다.
내고향축구단은 23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 도쿄 베르디에 1-0으로 이겼다. 전반 44분 주장 김경영이 결승 골을 넣으면서다.
이로써 내고향축구단은 대회의 전신인 AFC 여자 클럽 챔피언십을 포함해, 이 대회에서 북한 팀으로는 처음으로 정상에 올랐다. 내고향축구단은 우승 상금 100만달러(약 15억원)도 챙기게 됐다. AWCL은 아시아 여자 클럽축구의 최강자를 가리는 대륙 최고 권위 대회로, 지난 시즌 공식 출범했다.
사상 처음으로 대회에 출전한 내고향축구단은 예선 세 경기에서 23골을 넣고 무실점을 기록하며 본선에 진출했다. 조별리그로 펼쳐진 본선에서 도쿄 베르디 벨레자에 0-4로 완패했던 내고향축구단은 이후 2연승을 기록하며 조 2위로 8강에 진출했다.
8강전에서 호찌민(베트남)을 3-0으로 완파한 내고향축구단은 지난 20일 수원FC 위민과 치른 준결승전에서 2-1 역전승을 거두며 결승에 올랐다. 준결승, 결승에서 모두 결승 골을 넣고 내고향축구단의 우승을 이끈 김경영은 대회 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
북한 축구 선수가 한국을 방문한 건 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 대표팀이 아닌 북한 여자 축구 클럽팀이 방한한 건 내고향축구단이 처음이다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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