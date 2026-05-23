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돌아온 ‘선거의 여왕’…박근혜 전 대통령, 대구 칠성시장서 추경호 지원사격

입력:2026-05-23 15:54
수정:2026-05-23 16:36
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박근혜 전 대통령이 23일 국민의힘 추경호 대구시장 후보의 지원 유세를 위해 대구 북구 칠성시장을 찾아 시민과 상인들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

‘선거의 여왕’으로 불린 박근혜 전 대통령이 23일 대구의 한 전통시장을 찾아 국민의힘 추경호 대구시장 후보 유세를 지원했다. 박 전 대통령이 공개 선거 유세 현장에 나선 건 이번이 탄핵 이후 처음이다.

박 전 대통령은 6·3 지방선거를 열흘 남짓 앞둔 이날 오후 대구 북구 칠성시장에서 유세전에 나선 추 후보와 민생 현장 행보를 함께했다. 대구시장 경선을 치렀던 유영하 의원 등도 동행했다.

박근혜 전 대통령이 23일 대구 북구 칠성시장을 찾아 국민의힘 추경호 대구시장 후보를 만나고 있다. 박 전 대통령은 이날 추 후보의 지원 유세를 위해 칠성시장을 찾았다. 연합뉴스

박 전 대통령은 추 후보, 유 의원과 함께 시장을 돌며 상인들을 비롯해 연휴를 맞아 장을 보러 나온 시민들과도 인사를 나눴다. 박 전 대통령은 상인들 손을 일일이 잡으며 “안녕하십니까” “감사합니다” 등의 인사말을 건넸다.


시장을 찾은 시민들은 박 전 대통령을 향해 “건강하세요”라고 인사하기도 했다. 이날 칠성시장은 일반 시민뿐 아니라 박 전 대통령 지지자들 수백명이 몰려 인산인해를 이뤘다.

박근혜 전 대통령이 23일 국민의힘 추경호 대구시장 후보의 지원 유세를 위해 대구 북구 칠성시장을 찾아 상인과 시민들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

박 전 대통령은 시장에서 시민들과 30여분간 인사를 나눈 뒤 “그동안 많은 분이 ‘저를 한번 봤으면 좋겠다, 만났으면 좋겠다’고 하는 얘기를 하셨다는 말씀을 전해 들었다”며 “오랜만에 칠성 시장에 와서 이렇게 반가워해 주시는 여러분을 뵈면서 진작 와서 봬야 했는데 죄송한 마음도 들고 감사하기도 하고 그랬다”고 말했다.

또 “오늘 마침 추경호 후보도 같이 오셔서, (추 후보가) 어려운 경제 상황을 다 잘 알고 계시니까 좋은 정책을 마련하실 것으로 생각한다”고 덧붙였다. 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보를 만날 생각이 있느냐는 취재진의 질문에 박 전 대통령은 대답 없이 미소만 지어 보였다.


박 전 대통령은 추 후보를 뒤로하고 먼저 자리를 떴다. 이후 추 후보는 유세차에 올라 전통시장 살리기 등 민생 안정 공약을 실현하겠다며 지지를 호소했다. 현재 추 후보는 더불어민주당 김부겸 후보의 초반 약진을 따라잡기 위해 열띤 선거전을 펼치고 있으며, 최근 진행된 여론조사에선 김 후보와 경합을 벌이는 것으로 나타났다.

정진영 기자 young@kmib.co.kr

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