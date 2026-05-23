시사 전체기사

고유가 지원금, 누적 신청률 78%…오늘부터 요일제 해제

입력:2026-05-23 11:45
공유하기
글자 크기 조정
지난 19일 서울 영등포구 한살림 문래매장에 피해지원금 사용 가능 안내문이 게시돼 있다. 뉴시스

정부의 고유가 피해지원금 누적 신청률이 78%에 육박했다. 세종의 신청률이 가장 높았다. 23일부터 출생 연도 끝자리에 따른 요일제가 해제됨에 따라 신청 마감일인 7월 3일까지 모든 대상자가 지원금을 신청할 수 있다.

23일 행정안전부에 따르면 전날 밤 12시 기준 1·2차 고유가 피해지원금 신청자는 총 2788만8822명으로 집계됐다. 전체 지급 대상자(3592만9596명)의 77.62% 수준이다. 누적 지급액은 총 5조455억원이다.

이 가운데 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 한 1차 지원금은 총 307만5000명이 신청해 신청률 95.2%를 기록했다. 지급액은 1조7459억원이다.


지난 18일부터 신청을 받은 2차 지원금은 총 2481만4000명이 신청해 신청률 75.9%를 기록했다. 올해 3월 건강보험료를 기준으로 소득 하위 70%에 해당하는 국민에게 지급되는 지원금이다. 현재까지 지급된 2차 지원금은 총 3조2996억원이다. 2차 지원금은 거주 지역에 따라 1인당 10만~25만원씩 차등 지급된다.

이날부터는 2차 지원금 신청 첫 주에 운영됐던 출생 연도 끝자리에 따른 요일제가 해제된다. 출생 연도와 관계없이 모든 대상자는 신청 마감일인 7월 3일까지 신청할 수 있다. 1차 신청 기간에 접수하지 못한 대상자는 2차 기간에 신청하면 된다.

지원금은 연 매출 30억원 이하 매장과 지역사랑상품권 가맹점 등에서 사용할 수 있고, 주유소는 전국 어디서나 이용 가능하다. 지원금은 8월 31일까지 사용해야 하며 남은 금액은 자동 소멸된다.


1·2차 누적 지역별 신청률은 세종이 80.97%로 가장 높았고, 대전(80.42%), 광주(80.15%), 부산(80.13%) 순으로 나타났다. 제주는 74.39%로 신청률이 가장 저조했다.

정진영 기자 young@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
법원, 삼성바이오 노조에 “핵심 공정 중단 지시 시 회당 2000만원 내야”
정성호 “병역면탈은 매국행위”…법무부 ‘유승준’ 입국금지 근거 마련 나서
美, 이란공습 채비…이스라엘 공항 공중급유기 50여대 집결
李대통령 이번엔 소방청장 감찰 지시… 개인비위 추정
이대통령, 스타벅스 겨냥 “거기 커피는 아니지요?”
이준석 “배우 김수현, 명예 출발선까지 회복되길”
스벅 ‘탱크데이’ 논란 정용진 수사 속도…경찰 고발인 조사
중독에 효과 있다던 위고비·마운자로, 암에도 효과?
국민일보 신문구독