李 “혐중 가짜뉴스” 비판에…中매체, “한중관계 도움”

李 “혐중 가짜뉴스” 비판에…中매체, “한중관계 도움”
이재명 대통령이 중국인의 강남 아파트 매수 관련 보도를 ‘가짜뉴스’라며 비판한 데 대해 중국 관영 매체가 긍정적으로 평가했다.
중국 관영 글로벌타임스는 23일 이 대통령이 허위 정보와 반중 선동 문제를 공개적으로 지적했다며 중국 전문가들이 이를 긍정적으로 평가하고 있다고 보도했다.
잔더빈 상하이대외경제무역대 한반도연구센터 주임은 이 매체에 “이 대통령은 전임 정부들과 비교해 한국 내 반중 담론에 더 강경하고 빈번하게 입장을 밝히고 있다”고 평가했다.
그는 “윤석열 정부 시기 한국 사회의 반중 정서가 전례 없이 높아졌고 중한관계 발전에도 심각한 손상을 줬다”며 “‘중국의 한국 선거 개입설’ 같은 주장은 아무 근거도 없는 황당한 이야기”라고 주장했다.
이어 “반중 언행은 어느 쪽에도 도움이 되지 않는다”며 “학자와 언론인 등이 보다 자유롭게 발언할 수 있어야 건강한 여론 환경 조성과 한중관계 발전에 도움이 될 것”이라고 강조했다.
앞서 이 대통령은 지난 21일 엑스(X·옛 트위터)에 ‘중국인 서울 강남 아파트 944채 기습 매수…다주택자 던진 물량 싹쓸이’라는 기사를 두고 “혐중(중국혐오) 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스로 추정된다”고 비판했다.
그러면서 “확인해보니 1~4월 간 강남구 집합건물 중국인 매수는 5명 불과 등 명백한 허위기사”라고 지적한 뒤 “명색이 언론, 그것도 경제 언론인데 혐중을 부추겨 나라와 국민에 무슨 도움이 되겠나”라고 비판했다.
이에 대해 다이빙 주한 중국대사는 이튿날인 22일 엑스를 통해 “이재명 대통령께서 일부 한국 언론이 가짜뉴스를 만들고 중국 혐오 정서를 부추기는 것을 비판한 데 대해 높이 평가한다”고 밝혔다.
다이 대사는 “한국 각계 인사들이 가짜뉴스와 차별, 선동적 여론몰이 등을 자발적으로 배격해 양국 국민 간 우호 감정을 증진하기를 기대한다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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