가자 구호선단 “최소 15건 성폭행 있었다”…이스라엘 “전부 거짓”
이스라엘 당국에 체포됐다가 추방된 가자지구 구호선단 활동가들이 구금 당시 성폭행을 당했다고 주장했다. 유럽 각국은 이스라엘 측에 해명을 요구했으나 이스라엘 교정 당국은 모든 의혹을 부인했다.
가자지구 구호선단 ‘글로벌 수무드’는 22일(현지시간) 텔레그램을 통해 “강간을 포함해 최소 15건의 성폭력 사례가 있었다”고 밝혔다. 이어 “활동가들은 근거리에서 고무탄을 맞았고, 수십명의 뼈가 부러졌다”며 “전 세계의 시선이 우리 참가자들의 고통에 쏠려 있지만, 이건 이스라엘이 팔레스타인 수감자들에게 매일 가하는 잔혹함의 극히 일부분에 불과하다”고 덧붙였다.
구호선단에 참여했던 이탈리아 경제학자 루카 포지는 “옷이 벗겨진 채 땅에 내던져지고 발에 차였다”며 “많은 사람이 테이저건을 맞았고 일부는 성폭력 피해를 봤으며 변호사 접견도 제한됐다”고 증언했다.
이탈리아 안사통신은 이날 현지 소식통을 인용해 로마 검찰이 이스라엘의 납치 혐의에 더해 고문·성폭력 혐의 적용도 검토하고 있다고 보도했다. 검찰은 귀국한 활동가들로부터 피해 진술을 들을 예정이다.
프랑스 국적 활동가 37명의 귀국 지원을 맡은 사브리나 샤리크도 일부 참가자들이 강간을 포함한 성폭력 피해를 구체적으로 진술했다고 밝혔다. 독일 외무부 역시 “제기된 의혹 중 일부는 중대하기 때문에 당연히 철저한 설명을 요구한다”고 강조했다.
피해 진술이 쏟아지며 국제사회에 큰 파장이 일고 있으나 이스라엘 교정 당국은 모든 의혹을 부인했다. 이스라엘 교정 당국 대변인은 성명을 내고 “제기된 혐의는 거짓이며, 사실적 근거가 전혀 없다”며 “법에 따라 모든 재소자와 수감자는 그들의 기본권을 존중하고 전문 교육을 받은 교도 인력의 감독 아래 관리되고 있다. 의료 조치 역시 보건부 지침과 의료진 판단에 따라 제공됐다”고 반박했다.
이스라엘군은 지난 20일 가자지구 해상 봉쇄에 항의하고 구호물자를 전달하기 위해 튀르키예 인근에서 출항한 구호선단 선박 50척을 국제수역에서 저지하고 활동가 430여명을 체포했다. 이후 극우 성향의 이타마르 벤-그비르 이스라엘 국가안보장관이 억류된 구호선단 활동가들을 조롱하는 영상이 SNS에 올렸고, 여러 국가는 자국 주재 이스라엘 대사를 불러 항의했다. 논란이 커지자 이스라엘 당국은 외국인 활동가 430여명을 모두 추방했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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