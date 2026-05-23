김병수·이기형, 첫 토론회…‘5호선 재협상’ 논란 등 난타전

5호선 공론화 발언 놓고 정면 충돌

“공론화 결국 재협상” vs “의미 왜곡”

임기 내 착공·추가역 신설 공방 이어져

김포시장 후보자 토론회 유튜브 영상 캡처

김포JC청년회의소와 김포지역신문협의회가 공동 주최하고

김포시장 후보자 초청 토론회가 22일 오후 김포시청 제3별관 대강당에서 열렸다.

김포시장 후보자 토론회 유튜브 영상 캡처