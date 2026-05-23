다치고 찢겨도 전진한 영웅들의 쓸쓸한 은퇴 [개st하우스]

생존자 293명 구조…119 인명구조견을 만나다

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대구 중앙119소방본부 내 구조견교육대에서 만난 2살 훈련견 말리(왼쪽)와 18년 경력의 김용완 훈련관 모습. 장난기 많고 활발한 성품의 개들이 훈련에 적합하다. 선발된 훈련견들은 이후 2년간 전문교육을 받은 뒤, 인증평가를 통과하면 전국 36마리 뿐인 인명구조견이 된다. 오른쪽은 2023년 튀르키예 지진 피해현장에서 붕대를 감고 생존자들을 찾아낸 인명구조견 토백이 모습. 전병준 기자

- 18년 차 소방공무원, 김원현 인명구조견 운용관

2011년부터 양성, 재난현장 누비는 119인명구조견



“장난기 많아 수색도 잘해요” 천방지축 훈련견 말리



베테랑의 품격…6살 인명구조견 나무의 활약



걸음걸이부터 확연히 달랐습니다.

“가라!”는 구령 소리에 김 소방관의 곁에 그림자처럼 밀착한 나무는 소방관이 갑자기 뛰거나 방향을 급전환해도 마치 자석처럼 붙은 상태를 놓치지 않았습니다.

“은퇴 후를 생각하면 막막합니다”… 영웅들의 씁쓸한 노후

