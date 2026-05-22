TV 첫 토론회 김영환 “스모킹 건 공개하겠다”
신용한 “범죄자 취급” 충돌
신용한 더불어민주당 충북지사 후보와 국민의힘 김영환 후보가 22일 첫 TV토론회에서 각자 자신이 충북지사의 적임자임을 내세우며 지지를 호소했다. 김 후보는 신 후보에 대해 불법 선거운동 의혹 등을 제기하며 집중 공세를 퍼부었다. 신 후보는 “답할 이유가 없다”고 반발하며 정면 충돌했다.
김 후보는 기조발언에서 “인간으로 견디기 어려운 모진 정치적 탄압과 고통으로 견디고 이 자리에 섰다”며 “이번 선거는 대한민국의 운명이 걸려 있다. 입법과 사법, 행정을 모두 장악한 정부가 이제 지방권력까지 탈탈 털어가려고 하고 있다”고 말했다.
김 후보는 “충북 선거에 나오는 후보가 누구인지 검증도 되지 않는 채 묻지마식 투표가 치러질 수도 있는 위중한 상황”이라며 “후보에 대한 검증도 철저히 하겠다. 제가 아는 내용은 대한민국의 미래를 바꿀 결정적인 스모킹 건(명백한 증거)이 될 것”이라고 강조했다.
그러면서 “충북은 물론 전국의 모든 선거가 흔들릴 수 있다”며 “이 문제는 부정선거, 선관위 공정성, 경찰의 불공정 수사, 언론의 자유에 관한 문제다. 답변이 불충분하면 전 국민과 언론 앞에 스모킹 건을 가감 없이 공개하겠다”고 주장했다.
신 후보는 “자랑스러운 충북이 구식대의 낡은 사고와 인물, 구태 과거로 퇴행할 것이냐, AI 로봇틱스를 선도할 미래로 전진할 것이냐 중대한 기로에 서 있다”며 “오송 참사로 고통을 받아온 도민 앞에 술판을 벌인 공직자들은 씻을 수 없는 상처를 남겼다. 연일 계속 보도됐던 사적 금융 거래, 공수처 고발, 친일파 발언들은 도정의 신뢰를 땅에 떨어트렸다”고 주장했다.
신 후보는 그러면서 “이제 충북은 군림하는 불통 행정가가 아니라 생활현장에서 함께 뒹굴고 교감과 공감하는 아래로부터 위로 섬기는 봉사자가 필요한 시점이다”며 “일 잘하는 이재명 정부에서 발탁하고 저를 길러준 이재명 정부와 잘 호흡을 맞춰서 앞으로 충북을 AI 로봇틱스 시대 미래로 만들겠다. 이념을 넘어 실용으로 정쟁을 넘어서 민생으로 충북이 젋어질 것이다”고 강조했다.
신 후보는 강한 충북, 창업특별도 충북 조성, 한국공항공사 등 공공기관 충북 이전, 중부권광역급행철도(JTX)조기 추진 등을 약속했다.
김 후보는 AI 생태계 구축을 통한 균형발전, 전 생애 맞춤형 돈 버는 복지, 돔 구장 건립을 공약으로 제시했다.
김 후보는 이어 국민의힘 중앙선거대책위원회 클린선거본부가 지난 20일 신 후보 등을 고발한 공직선거법·정치자금법·개인정보보호법·전기통신사업법 등 위반 혐의에 대해 조목조목 언급했다. 김 후보는 앞으로 신 후보의 의혹에 대한 명백한 증거를 공개하겠다는 입장이다.
이에 대해 신 후보는 “(김 후보는)시중 찌라시만도 못한 비방, 그 일방적인 주장으로 상대방을 마치 범죄자 취급하고 취조하고 있다”고 전했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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