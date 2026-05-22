손배찬 파주시장 후보 “네거티브 없는 정책 토론으로 승부”
손배찬(사진) 더불어민주당 파주시장 후보가 23일 예정된 선관위 주관 후보자 토론회를 앞두고 네거티브 없는 정책 중심 토론으로 시민들에게 실질적인 비전과 대안을 제시하겠다고 밝혔다.
손 후보는 22일 입장문을 통해 “이번 토론회는 단순한 정치 공방이 아니라 파주의 미래와 시민 삶의 변화를 놓고 경쟁하는 자리여야 한다”며 “불필요한 비방과 소모적 정쟁보다 시민들에게 희망과 해법을 제시하는 생산적인 토론이 돼야 한다”고 강조했다.
이어 “선거방송토론회는 시민의 소중한 세금으로 운영되는 만큼 후보자들이 파주 발전을 위한 실질적 대안을 놓고 치열하게 정책 경쟁을 벌이는 시간이 돼야 한다”며 “짧은 선거운동 기간 동안 충분히 알리지 못한 정책과 비전을 시민들에게 전달하겠다”고 밝혔다.
손 후보는 이번 토론회에서 ▲GTX 및 철도 교통망 확충 ▲출퇴근 교통 개선 ▲지역경제 활성화 ▲청년·신혼부부 정주여건 개선 ▲아이 키우기 좋은 도시 조성 등 파주의 핵심 현안을 중심으로 실천 가능한 공약을 제시할 계획이다.
특히 선심성 공약이나 실현 가능성이 낮은 이른바 ‘공약 남발’ 대신 실제 예산과 행정 절차까지 검토한 현실성 있는 정책을 중심으로 토론에 임하겠다는 입장도 내놨다.
손 후보는 “파주는 교통과 경제, 교육, 생활 인프라 전반에서 새로운 도약이 필요한 중요한 시점”이라며 “시민들이 체감할 수 있는 변화는 현장을 이해하고 행정을 아는 준비된 리더십에서 나온다”고 말했다.
또 “이번 토론회는 파주의 미래를 책임질 적임자가 누구인지 시민들이 냉정하게 평가하는 자리”라며 “근거 없는 네거티브와 감정싸움이 아닌 실행 가능한 정책과 진심을 보여주는 신뢰의 장으로 만들겠다”고 밝혔다.
이어 “정치는 결국 약속을 지키는 일”이라며 “풍부한 의정 경험과 소통 능력을 바탕으로 시민과의 약속을 반드시 실천하는 시장이 되겠다”고 덧붙였다.
한편, 파주시장 후보자 토론회는 23일 중앙선거관리위원회 주관으로 열리며, 후보자들은 지역 주요 현안과 발전 방안을 놓고 정책 대결을 펼칠 예정이다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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