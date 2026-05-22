장동혁 “커피 한 잔도 눈치 보는 나라…이재명 공포정치 현재진행형”
장동혁 국민의힘 대표가 스타벅스의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란과 관련한 정부·여권의 대응을 비판하며 “이번 지방선거는 이재명의 공포정치를 끊어내는 선거”라고 주장했다.
장 대표는 22일 자신의 페이스북에 글을 올려 “아픈 역사를 기업의 마케팅에 활용한 행위를 비난할 수 있다. 그러나 그것은 소비자의 몫”이라며 “대통령과 장관들까지 나서서 불매운동을 벌이고 국민을 겁박할 일은 아니다”라고 밝혔다.
이어 “5·18 정신이 국민을 겁박하는 정치적 폭력의 수단이 되어서는 안 된다”며 “커피 한 잔 마시는 것도 처벌받을까봐 눈치를 봐야 하는 나라, 대한민국이 어쩌다 여기까지 오게 되었나”라고 적었다.
또 “이재명 정권이 이렇게 국민을 갈라쳐서 얻으려는 정치적 이득이 도대체 무엇일까”라며 “이재명의 독재정치, 공포정치는 지방선거 이후 다가올 미래형이 아니라 현재진행형”이라고 주장했다.
그러면서 “이번 지방선거는 이재명의 공포정치를 끊어내는 선거”라고 덧붙였다.
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