연천군수 선거 ‘미국공인회계사’ 논란 확산…허위경력 공방 격화
경기 연천군수 선거가 선거운동 시작과 동시에 후보 경력 허위 기재 논란에 휩싸이며 치열한 공방전이 벌어지고 있다.
김덕현 국민의힘 연천군수 후보는 22일 박충식 더불어민주당 연천군수 후보의 ‘미국공인회계사(AICPA)’ 경력 표기를 허위사실 공표라고 주장하며 즉각 사퇴와 선관위의 엄정 조치를 촉구했다.
김 후보 측은 이날 “박 후보가 미국공인회계사 시험 합격과 정식 라이선스 취득이 법적으로 구분된다는 사실을 인정했다”며 “정식 라이선스 없이 선거공보물과 선거벽보 등에 ‘미국공인회계사’ 경력을 기재한 것은 유권자를 기만한 중대한 사안”이라고 밝혔다.
이에 대해 박 후보 캠프는 “미국 회계사 시험에 합격한 뒤 실무 경력 등을 채우지 않아 라이선스를 취득하지 못한 것은 사실”이라면서도 “국내에서는 시험 합격자를 통상 미국공인회계사라고 표현해 왔다”고 주장했다.
이에 대해 김 후보 측은 “미국공인회계사 시험 합격은 자격 취득의 첫 단계일 뿐”이라며 “정식 라이선스를 받기 위해서는 각 주(州) 정부가 요구하는 실무 경력과 윤리시험 등을 모두 충족해야 한다”고 반박했다. 이어 “정식 라이선스를 취득하지 않은 상태에서 자신을 공인회계사로 표시하는 행위는 미국 현지에서도 처벌 대상”이라고 주장했다.
김 후보 측은 미국 일리노이주 공인회계사법과 한국공인회계사회 자료 등을 근거로 제시하며 “라이선스를 보유하지 않은 사람은 ‘CPA’ 또는 ‘공인회계사’ 명칭을 사용할 수 없도록 규정돼 있다”고 강조했다. 또 “국내 대형 회계법인들도 단순 시험 합격자에게 명함이나 이력서에 ‘미국 공인회계사’ 표기를 하지 못하도록 제한하고 있다”고 주장했다.
실제로 한국공인회계사회는 보도자료를 통해 외국공인회계사는 해당 국가에서 적법한 자격과 등록 절차를 모두 마친 뒤 국내 금융위원회 등록까지 완료한 경우를 의미한다고 설명하고 있다.
현행 공인회계사법 역시 외국공인회계사를 ‘외국 법령에 따라 필요한 모든 요건을 갖추고 등록한 공인회계사’로 규정하고 있다.
김 후보는 “수만명의 연천군민이 접하는 공식 선거 공보물에 허위 이력이 기재된 이상 단순 실수나 과장의 수준을 넘어선 문제”라며 “선거관리위원회는 박 후보의 미국공인회계사 라이선스 보유 여부를 즉각 확인하고 철저한 사실 규명에 나서야 한다”고 촉구했다.
또 “박 후보가 과거 지방선거에서도 동일한 경력을 반복적으로 사용해 왔다”며 “예산·회계 전문성을 부각하기 위해 검증되지 않은 경력을 선거에 활용한 것”이라고 비판했다.
반면 박 후보 측은 “선거 공보물 어디에도 ‘라이선스 보유’나 ‘자격증 취득’이라는 표현은 사용하지 않았다”며 “시험 합격 사실 자체는 명백하기 때문에 허위사실 공표에는 해당하지 않는다”고 반박했다.
박 후보는 오는 23일 기자회견을 열고 시험 합격 증빙과 관련 입장을 공개할 예정이다.
현재 연천군선거관리위원회에는 해당 사안과 관련한 이의제기가 접수된 상태로, 선관위는 후보자 측에 소명자료 제출을 요구한 것으로 알려졌다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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