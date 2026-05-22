정성호 “병역면탈은 매국행위”…법무부 ‘유승준’ 입국금지 근거 마련 나서
정성호 장관이 법무부 업무회의에서 “병역면탈은 매국행위”라고 언급했다. 법무부는 가수 유승준 씨(미국 이름 스티브 승준 유)를 비롯한 병역 면탈자에 대한민국 입국 금지를 위한 법적 근거 마련에 나섰다.
차용호 출입국·외국인정책본부장은 22일 열린 법무부 공개 업무회의에서 “스티브 유 사례 등 사회적 물의를 초래한 병역 면탈자 입국을 금지하게 한 출입국관리법상 근거를 명확히 규정하겠다”고 말했다.
이어 “출입국관리법 시행규칙에 입국 금지 대상자 조항을 나열, 신설해 병역 면탈자를 입국 금지 대상에 포함토록 구체화하겠다”고 밝혔다.
이와 관련해 정성호 법무부 장관은 “병역 의무는 이행하지 않고 국적을 이탈하고 다시 (한국으로) 와서 개인적 이득을 취하려는 건 사실 안 좋은 행위”라며 “(이는) 반사회질서고 그것이야말로 매국적 행위 아니겠느냐”고 지적했다.
출입국관리법에 따르면 법무부 장관은 사회질서를 해치거나 선량한 풍속을 해치는 행동을 할 염려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 사람은 입국을 금지할 수 있다.
1997년에 데뷔해 연예계 활동을 한 유 씨는 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득해 병역을 기피했다는 비판을 받았고, 2002년 우리나라 입국이 제한됐다.
이후 재외동포(F-4) 비자 발급을 시도했지만, 주로스앤젤레스(LA) 총영사관에서 비자 발급을 거부했고 소송으로 이어졌다.
2020년과 2023년 대법원은 유 씨의 손을 들어줬지만, 정부는 판결 취지가 비자 발급 거부 과정에 절차적 문제가 있었다는 것이지, 유씨에게 비자를 발급하라는 것은 아니라고 반박했다.
유씨는 세 번째 행정소송을 제기했고 지난해 8월 유 씨가 1심에서 승소한 뒤 오는 7월부터 항소심이 열릴 예정이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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