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홍장원 전 차장 “충분히 오해 풀어”…종합특검 9시간 소환 조사

입력:2026-05-22 21:14
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홍장원 전 국가정보원 1차장이 22일 '계엄 정당화 메시지 전달' 의혹과 관련해 피의자 신분으로 조사를 받기위해 과천 권창영 2차 종합 특별검사팀으로 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

국가정보원이 12·3 비상계엄에 가담했다는 의혹을 수사 중인 종합특검이 홍장원 전 국정원 1차장을 피의자로 소환해 약 9시간 조사했다. 조사를 마치고 나온 홍 전 차장은 “(특검과) 충분히 오해를 풀었다”고 설명했다.

22일 법조계에 따르면 종합특검은 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 홍 전 차장을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 조사는 오전 10시부터 오후 7시쯤까지 진행됐다.

홍 전 차장은 이날 조사를 마치고 취재진과 만나 “(당시) 국정원 핵심 위치에 있다 보니 특검도 단단히 오해할 만한 사실이 있었던 것 같다”며 “충분히 오해를 풀어드렸고 충분히 이해하지 않았나 생각이 든다”고 말했다.


또 “여러 가지 부분에 대해 꼼꼼하게 하나씩 잘 설명했다”며 “크게 문제 있게 생각할 만한 사항은 없었던 것 같다”고 답했다.

‘해외 담당 직원이 미국 중앙정보국(CIA)과 접촉한 뒤 사후적으로 보고했는지’ 질문엔 답변을 피했다. 그러면서 “집에 가서 ‘홍장원의 추락’이라는 헤드라인의 기사를 다시 읽어보겠다”고 말했다.

홍 전 차장은 12·3 비상계엄 선포 직후 미국 등 주요 우방국을 상대로 계엄 정당성을 설명하는 과정에 관여했다는 의혹을 받고 있다.


특검에 따르면 국정원이 비상계엄 다음 날 오전 국가안보실로부터 ‘우방 국가에 비상계엄의 배경을 설명하라’는 요청과 문건을 전달받았고 홍 전 1차장 산하 해외 담당 부서가 조 전 원장 지시에 따라 해당 문건을 영문으로 번역했다.

특검은 이후 주한 CIA 책임자를 국정원으로 불러 문건을 설명하는 과정에 홍 전 차장이 보고를 받고 재가한 것으로 의심하고 있다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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