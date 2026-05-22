홍장원 전 차장 “충분히 오해 풀어”…종합특검 9시간 소환 조사
국가정보원이 12·3 비상계엄에 가담했다는 의혹을 수사 중인 종합특검이 홍장원 전 국정원 1차장을 피의자로 소환해 약 9시간 조사했다. 조사를 마치고 나온 홍 전 차장은 “(특검과) 충분히 오해를 풀었다”고 설명했다.
22일 법조계에 따르면 종합특검은 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 홍 전 차장을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 조사는 오전 10시부터 오후 7시쯤까지 진행됐다.
홍 전 차장은 이날 조사를 마치고 취재진과 만나 “(당시) 국정원 핵심 위치에 있다 보니 특검도 단단히 오해할 만한 사실이 있었던 것 같다”며 “충분히 오해를 풀어드렸고 충분히 이해하지 않았나 생각이 든다”고 말했다.
또 “여러 가지 부분에 대해 꼼꼼하게 하나씩 잘 설명했다”며 “크게 문제 있게 생각할 만한 사항은 없었던 것 같다”고 답했다.
‘해외 담당 직원이 미국 중앙정보국(CIA)과 접촉한 뒤 사후적으로 보고했는지’ 질문엔 답변을 피했다. 그러면서 “집에 가서 ‘홍장원의 추락’이라는 헤드라인의 기사를 다시 읽어보겠다”고 말했다.
홍 전 차장은 12·3 비상계엄 선포 직후 미국 등 주요 우방국을 상대로 계엄 정당성을 설명하는 과정에 관여했다는 의혹을 받고 있다.
특검에 따르면 국정원이 비상계엄 다음 날 오전 국가안보실로부터 ‘우방 국가에 비상계엄의 배경을 설명하라’는 요청과 문건을 전달받았고 홍 전 1차장 산하 해외 담당 부서가 조 전 원장 지시에 따라 해당 문건을 영문으로 번역했다.
특검은 이후 주한 CIA 책임자를 국정원으로 불러 문건을 설명하는 과정에 홍 전 차장이 보고를 받고 재가한 것으로 의심하고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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