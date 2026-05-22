양주출입국 ‘세계인의 날’ 기념행사…129명 국적 취득 새출발
법무부 양주출입국·외국인사무소가 ‘제19회 세계인의 날’을 맞아 기념행사를 열고 국적 취득자 129명의 새출발과 지역사회 화합을 축하했다.
양주출입국·외국인사무소는 22일 경기 양주시 경기섬유종합지원센터에서 재한외국인과 지역 주민이 함께 어우러지는 ‘제19회 세계인의 날’ 기념행사를 성황리에 개최했다.
행사에는 의정부지방검찰청 검사장과 양주출입국 사회통합협의회 위원 등 지역 주요 인사들이 참석해 새로운 대한민국 국민들의 앞날을 축복했다.
‘세계인의 날’은 우리 국민과 외국인이 서로의 문화와 전통을 존중하며 함께 살아가는 사회 분위기 조성을 위해 제정된 법정기념일로, 올해는 ‘포용으로 넓어지고 다양성으로 함께 성장하는 대한민국’을 슬로건으로 진행됐다.
이날 1부 국적증서수여식에서는 귀화자와 국적회복자 등 총 129명이 대한민국 국적증서를 받았다.
참석자들은 국민선서를 통해 대한민국 국민으로서 권리와 의무를 성실히 이행할 것을 다짐하며 우리 사회의 새로운 구성원으로 첫발을 내디뎠다.
이어 열린 2부 축하행사에서는 군악대 공연을 시작으로 태권도 시범, 네팔 민속공연, 중도입국 청소년 합창단 공연 등 다양한 무대가 펼쳐졌다.
참석자들은 여러 문화가 어우러진 공연을 통해 ‘다양성’과 ‘포용’의 의미를 함께 나누는 시간을 가졌다.
유현송 양주출입국·외국인사무소장은 “대한민국 국민이라는 새 이름표를 달게 된 129명의 이웃을 진심으로 환영한다”며 “이번 행사가 서로의 다양성을 존중하고 함께 성장하는 따뜻한 공동체로 나아가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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