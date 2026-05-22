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크래프톤 ‘배그 모바일’, ‘블루 록(BLUE ROCK)’과 콜라보

입력:2026-05-22 18:06
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인기 축구 애니메이션
이사기 요이치·바치라 메구루·나기 세이시로·이토시 린 등 인기 캐릭터 인게임 등장



크래프톤에서 개발한 ‘배틀그라운드 모바일’이 인기 축구 애니메이션 ‘블루 록’과 컬래버레이션을 진행한다.

이번 협업은 이날부터 오는 7월 1일까지 진행한다. 이용자들은 블루 록 특유의 치열한 경쟁과 엘리트 스트라이커들의 강렬한 개성을 담은 다양한 인게임 콘텐츠를 만나볼 수 있다.


이번 컬래버레이션을 통해 이용자들은 블루 록의 주요 캐릭터인 이사기 요이치, 바치라 메구루, 나기 세이시로, 이토시 린을 모티브로 한 캐릭터 세트를 획득할 수 있다.

각 세트는 캐릭터 특유의 스타일과 분위기를 반영했다. 이와 함께 트레이닝 의상 세트와 메이드 버서커 세트 등 블루 록의 개성을 담은 테마 의상도 추가된다.

차량과 장비에도 블루 록 테마가 적용된다. 이용자들은 크림슨 라이트닝 글라이더와 다시아 차량 스킨을 통해 개성 있는 이동 연출을 즐길 수 있다. 블루 록 낙하산으로 전장에 강하할 수 있다.


또한 ‘체인 수갑’ 마체테, ‘결정적 순간’ 벡터, ‘오므라이스’ 프라이팬 등 테마 무기 아이템과 함께, 직소 퍼즐 헬멧 및 백팩이 추가돼 블루 록 특유의 감성을 전장 속에 구현한다.

이와 함께 블루 록 캐릭터 피규어와 그래피티, 장식 아이템 등 다양한 꾸미기 콘텐츠도 선보인다. 이용자들은 블루 록 아바타와 아바타 프레임을 통해 자신의 개성을 표현할 수 있다. 치비 바치라 메구루 스페이스 기프트와 치비 이사기 요이치 스페이스 기프트를 통해 마이룸 공간도 꾸밀 수 있다.

배틀그라운드 모바일은 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 무료로 다운로드할 수 있다. 자세한 내용은 배틀그라운드 모바일 공식 카페를 통해 확인할 수 있다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

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