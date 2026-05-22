법원, 삼성바이오 노조에 “핵심 공정 중단 지시 시 회당 2000만원 내야”
삼성바이오로직스가 노조를 상대로 제기한 간접강제 신청이 일부 인용됐다. 노조는 앞으로 쟁의행위 과정에서 가처분 결정을 위반할 경우 1회당 2000만원을 회사에 지급해야 한다.
22일 업계에 따르면 인천지법 민사21부(부장판사 유아람)는 전날 삼성바이오로직스가 삼성기업 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부를 상대로 낸 간접강제 신청을 일부 인용했다. 재판부는 “노조는 파업 기간 도중 조합원들에게 마무리 핵심 공정을 중단하도록 지시하거나 지침을 배포해서는 안 된다”고 밝혔다.
또 노조가 추가 쟁의 과정에서 가처분 의무를 위반할 경우 위반행위 1회당 2000만원을 회사에 지급하라고 결정했다. 사측은 위반 행위 1회당 1억원을 지급하게 해 달라고 요청했지만 일부 인용됐다.
재판부가 노조에 파업 중 중단을 금지한 공정은 사측이 앞서 쟁의행위 금지 가처분을 신청했던 9개 공정 가운데 마지막 단계인 농축 및 버퍼 교환, 원액 충전, 버퍼 제조·공급(앞 2개 공정과 연관된 작업) 등 3개 공정이다.
노조 측은 이번 법원 결정에 대해 “노동조합이 기존 가처분 결정을 위반했다거나 기존 쟁의행위가 위법했다는 판단이 아니라, 현재 가처분 결정 위반 여부에 관한 다툼이 존재하고 당사자 사이의 단체교섭 분쟁이 격화되는 과정에서 향후 가처분 결정을 위반하게 될 ‘개연성’이 있다는 취지에서 내려진 것”이라고 설명했다.
한편 이날 삼성바이오로직스는 인천 송도사업장에서 고용노동부가 참여하는 노사정 대화를 재개했다. 앞서 삼성전자가 잠정합의안을 마련한 가운데 삼성바이오로직스의 협상에 대한 관심이 커지고 있다. 다만 삼성바이오로직스의 경우 임금·성과급 외에도 인사·경영권 관련 요구가 얽혀 있어 빠른 타결이 쉽지 않을 것이란 분석도 나온다.
노조 관계자는 “오늘은 안건보다는 향후 교섭 방식에 대해 논의했다”며 “중부청에 일정 조율을 위임하고 일정이 결정되면 주말과 평일을 가리지 않고 교섭을 진행할 것”이라고 전했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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