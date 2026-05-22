넷마블, ‘SOL: enchant’ 내달 18일 출시
오는 29일부터 캐릭터명 선점
넷마블은 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘SOL: enchant(솔: 인챈트)’를 다음 달 18일 낮 12시 국내에 정식 출시한다고 22일 밝혔다.
‘SOL: enchant’는 ‘신(神)’이라는 차별화된 콘셉트를 기반으로 한 MMORPG다. ‘리니지M’ 개발진 주축의 신생 개발사 ‘알트나인’이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하는 신작이다.
넷마블은 ‘SOL: enchant’ 공식 브랜드 사이트와 앱 마켓을 통해 지난 3월 5일부터 사전등록을 진행 중ㅇ다. 참여 시 다양한 인게임 보상을 증정한다.
‘SOL: enchant’ 캐릭터명 선점 일정도 공개됐다. 이용자들은 29일부터 진행되는 캐릭터명 선점을 통해 서버 구분 없이 단 하나만 존재하는 캐릭터 닉네임을 미리 확보할 수 있다.
아울러 넷마블은 ‘SOL: enchant’ 공식 유튜브 채널을 통해 배우 현빈이 광고 모델로 등장하는 ‘SOL: enchant’ 광고 영상(신의 거부: 현빈 편) 풀 버전을 공개했다.
넷마블은 정식 출시 전까지 ‘SOL: enchant’ 공식 사이트와 유튜브 채널 등을 통해 인게임 영상과 세부 정보 등을 순차적으로 이용자들에게 제공할 계획이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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